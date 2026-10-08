M jak miłość, odcinek 1951: Tak Andrzej zareaguje na ciążę Magdy! Weźmie to za żart. Dziecko zmieni życie Budzyńskich - ZDJĘCIA

Tak Magda upewni się, że jest w ciąży w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" Magda wciąż nie będzie mogła uwierzyć w to, że jest w ciąży. Co prawda, test ciążowy wykaże u niej 2 kreski, ale dla Budzyńskiej będzie to tak nieprawdopodobne, że postanowi mieć jednak pewność, czy aby na pewno jest w ciąży. Tym bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl z tych emocji i tak nie będzie mogła spać.

Dlatego rano w 1951 odcinku "M jak miłość" Budzyńska jeszcze raz na spokojnie sprawdzi, czy nie doszło do żadnej pomyłki. Ale już wtedy dla Magdy nie będzie o niej mowy, gdy kolejne testy ciążowe także pokażą 2 kreski, przez co tylko ją w tym utwierdzą.

Andrzej nie będzie mógł uwierzyć w ciążę żony w 1951 odcinku "M jak miłość"!

Wówczas w 1951 odcinku "M jak miłość" Magda już zyska pewność, że właśnie zaczyna się dla niej i Andrzeja nowy etap w życiu, o czym w końcu postanowi poinformować i męża. Tyle tylko, że dla Andrzeja wyda się to także tak nieprawdopodobne, że w pierwszej chwili weźmie to za żart! Jednak jego żona będzie przy tym śmiertelnie poważna i szybko mu to udowodni.

- Jestem w ciąży… - wyzna mu Magda, cytowana przez swiatseriali.interia.pl.

- Żartujesz, prawda? - upewni się Andrzej.

- Nie! - powie stanowczo jego żona.

W tym momencie w 1951 odcinku "M jak miłość" Budzyńska pokaże mężowi pierwszy test ciążowy, a tuż po nim kolejne, które także wykażą 2 kreski. A to przecież będzie się zgadzało, bo w ostatnim czasie małżonkowie nie będą narzekali na brak romantycznych chwil, z czego Andrzej w końcu zda sobie sprawę. Do tego stopnia, że aż ciężko usiądzie na kanapie!

Budzyńscy ucieszą się ze wspólnego dziecka w 1951 odcinku "M jak miłość"!

Jednak, gdy już w 1951 odcinku "M jak miłość" pierwszy szok opadnie, to Andrzej zacznie przekonywać żonę, że ogromnie się cieszy. Tym bardziej, że przecież doskonale będzie wiedział, że ciąża od zawsze była ogromnym marzeniem jego żony, które właśnie stanie się rzeczywistością.

- Jestem spokojny, zrównoważony i stabilny emocjonalnie… I, kochanie, tak się cieszę, tak bardzo… Nawet nie wiesz… - zacznie przekonywać ją Budzyński.

- Tak, od zawsze… I ono właśnie… się spełniło - przyzna wzruszona Budzyńska.

Oczywiście, w 1951 odcinku "M jak miłość" Budzyńscy od razu zdadzą sobie także sprawę z tego, jak ogromnie zmieni się teraz ich życie. Zwłaszcza, że teraz zaczną w końcu od podstaw, a dzieci nie będą już takie duże jak te ich przybrane - Maciek (Franciszek Przanowski), Ania (Gabriela Świerczyńska), czy Nadia (Mira Fareniuk). Jednak w pełni będą gotowi na swój nowy etap w życiu, a także nowe obowiązki, które im przybędą, gdy na świecie pojawi się już ich wspólny potomek!

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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