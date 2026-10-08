M jak miłość, odcinek 1952: Kolejny dramat Doroty i Bartka! Usłyszą tragiczną wiadomość, a potem dojdzie do najgorszego - ZDJĘCIA

Ojczym Franka ucieknie z więzienia i wedrze się do siedliska w 1952 odcinku "M jak miłość"!

W 1952 odcinku "M jak miłość" do Lisieckich dotrze dramatyczna wiadomość o pobiciu ojczyma Franka przez jego współwięźniów i przetransportowaniu go do szpitala. Ale to niestety wcale nie będzie koniec złych wiadomości. Wszystko przez to, że dzień później dowiedzą się, że Malicki uciekł z placówki medycznej, co w obliczu jego ostatniego kontaktu z ich przybranym synem nie będzie zwiastować nic dobrego.

Tym bardziej, że w 1952 odcinku "M jak miłość" Malicki obierze sobie za kierunek ucieczki właśnie siedlisko Lisieckich, do którego w końcu się wedrze i zacznie terroryzować już nie Franka, a Dorotę. Zwłaszcza, że przecież to na jej pieniądzach będzie mu zależało.

Malicki zacznie terroryzować Lisiecką w 1952 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że tym razem w 1952 odcinku "M jak miłość" nie zadowoli się już drobnymi czy jej kosztownościami, bo zażąda już 100 tysięcy złotych, oferując w zamian za ujawnienie tożsamości prawdziwej matki Franki. Malicki będzie świadomy tego, że bogatą Lisiecką będzie na to stać. Tym bardziej, że pewnie będzie chciała znać tą informację.

Zwłaszcza, że w 1952 odcinku "M jak miłość" pewnie i Franek chciałby ją poznać. Czy zatem Dorota zgodzi się zapłacić szantażyście? Czy Malicki dotrzyma słowa? A może to będzie jedynie kolejny blef drania, a on nie przestanie ich terroryzować?

Co zrobi Dorota w 1952 odcinku "M jak miłość"?

A może w 1952 odcinku "M jak miłość" wręcz przeciwnie? Dorota nie zgodzi się mu zapłacić, a Malicki wróci z powrotem do więzienia? Czy Lisieckiej uda się zawiadomić policję, Franka lub męża? A może będzie zdana tylko na siebie?

Czy w 1952 odcinku "M jak miłość" Malicki zrobi krzywdę żonie Bartka, tak jak zapowiadał wcześniej Frankowi, gdyby ten jej dla niego nie okradł? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem! A póki co, pewne jest jedno. A mianowicie, że spokój Lisieckich nie potrwa długo...

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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