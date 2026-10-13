M jak miłość, odcinek 1948: Policja znajdzie krew Sowińskiego! Olek na przesłuchaniu wpadnie w panikę, że go zamkną - ZDJĘCIA

Czy policja w 1948 odcinku "M jak miłość" znajdzie zwłoki Sowińskiego?

Od zaginięcie Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" minie już kilka dni, a jego starsza siostra Ewa nadal nie będzie miała żadnego znaku życia od Aleksandra. Stąd najgorsze przypuszczenia, że Aleksander nie żyje! Podzieli się z Olkiem swoimi obawami podczas kolejnej wizyty w klinice, a przy okazji zapewni Chodakowskiego, że nie obwinia go o swoje kalectwo, błąd lekarski. To właśnie z tego powodu Sowiński wszedł w konflikt z Olkiem. Szukał okazji do zemsty!

Policja nie znajdzie zwłok Sowińskiego, które nieobliczalny morderca Mariusz gdzieś ukrył. Ale okaże się, że Sanocki nie zatarł wszystkich śladów w domu swojej ofiary.

Olek na celowniku policji po zaginięciu Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość"

Po kolejnym przesłuchaniu na posterunku w 1948 odcinku "M jak miłość" spanikowany Olek zadzwoni do Marcina (Mikołaj Roznerski), żeby podzielić się z bratem wstrząsającym odkryciem policji w domu Sowińskiego. Teraz to Chodakowski będzie w gronie podejrzanych o zaginięcie dyrektora kliniki.

- Co z tego, że znaleźli krew Sowińskiego w jego mieszkaniu. Może się po prostu skaleczył...

- Dobrze Marcin nie musisz mi tego tłumaczyć. Po prostu zadawali mi takie pytania, jakby mnie o coś podejrzewali. Nie podoba mi się to!

- To jest policja. Oni muszą cisnąć. Cisną po prostu, ale blefują! Nie przejmuj się tym...

- A ten pewnie siedzi gdzieś i się śmieje. Skur... Przy Anecie ani słowa. O niczym jej nie mówiłem. Nie chcę jej denerwować.

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Wystraszony Olek będzie błagał Marcina o pomoc w sprawie Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość"

Konflikt Olka z Sowińskim stanie się dla policji jedynym tropem w sprawie zaginięcia Aleksandra i dlatego w 1948 odcinku "M jak miłość" lekarz poprosi swojego brata detektywa, by przyjrzał się sprawie. I znalazł Sowińskiego, zanim ten narobi mu jeszcze większych kłopotów. Niestety Olek nadal nie będzie pamiętał wydarzeń feralnej nocy, kiedy upił się w barze po bójce z Sowińskim. Przez myśl mu jednak nie przejdzie, że Sowiński zginął z rąk Mariusza, który w ten sposób wymierzył mu karę za romans z Kasią.

Podczas spotkania z Marcinem w 1948 odcinku "M jak miłość" wystraszony Olek uzna, że tylko starszy brat może rozwikłać zagadkę zaginięcia Sowińskiego, by jego siostra Ewa w końcu dowiedziała się, co się stało z Aleksandrem.

- Boję się. Znowu wezwali mnie na komisariat. Ja już nie wiem, co mam im odpowiadać. Najgorsze jest to, że ja naprawdę nic nie pamiętam. Byłem tak pijany, że film mi się urwał. Nie sądzę, żebym pojechał do Sowińskiego w środku nocy, dać mu w pysk. Jeszcze tego dnia mieliśmy spięcie w klinice przy pacjentach. Normalnie są na to świadkowie. Zgłosiłem na niego zażalenie. Siedziałbym cicho, gdybym wiedział, że facet zniknie. Skąd mogłem wiedzieć. Nawet do siostry się nie odezwał. Zresztą była dzisiaj u mnie w klinice. Ona też jest przerażona, szuka go. Uważa, że on albo nie żyje albo ktoś go przetrzymuje siłą. Mówi, że tak po prostu by nie zniknął bez słowa, że do niej by się odezwał. Rzeczywiście oni byli blisko... Są blisko. On się nią opiekował... Jak dla mnie to on gdzieś zniknął, musiał wkurzyć nie tego, co trzeba. Może się teraz ukrywa... Po prostu próbuję pomóc tej kobiecie, sobie próbuję pomóc.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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