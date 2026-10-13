M jak miłość, odcinek 1948: Śledztwo Jakuba w domu zamordowanego Sowińskiego! Znajdzie ślad po Kasi - ZDJĘCIA

Poszukiwania Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" sprowadzą na Olka kłopoty?

Zniknięcie Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" sprowadzi kłopoty na Olka Chodakowskiego, ale Marcin nie pozwoli na to, żeby jego młodszy brat odpowiadał za coś, czego nie zrobił. Sam Olek zwróci się po pomoc do Marcina jako detektywa. Wyzna, że po tajemniczym zaginięciu Sowińskiego trafił na celownik policji i ma problem, bo zupełnie nie pamięta, co robił feralnej nocy. Mało tego, policja znajdzie krew w jego mieszkaniu Sowińskiego.Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1948: Poszukiwania zabitego Sowińskiego nie skończą się tak szybko. Siostra powie Olkowi, że Aleksander nie żyje!

Przed kolejnym przesłuchaniem na komendzie w 1948 odcinku "M jak miłość" Olek zacznie panikować. Szczególnie, że przyjdzie do niego też siostra Sowińskiego, Ewa (Karolina Dryzner), która wciąż nie będzie miała żadnych wieści od Aleksandra! A przecież młodszy brat opiekował się niepełnosprawną kobietą, nigdy nie zniknął, nie dając żadnego znaku życia.

- Boję się. Znowu wezwali mnie na komisariat. Ja już nie wiem, co mam im odpowiadać. Najgorsze jest to, że ja naprawdę nic nie pamiętam. Byłem tak pijany, że film mi się urwał. Nie sądzę, żebym pojechał do Sowińskiego w środku nocy, dać mu w pysk. Jeszcze tego dnia mieliśmy spięcie w klinice przy pacjentach. Normalnie są na to świadkowie. Zgłosiłem na niego zażalenie. Siedziałbym cicho, gdybym wiedział, że facet zniknie. Skąd mogłem wiedzieć. Nawet do siostry się nie odezwał. Zresztą była dzisiaj u mnie w klinice. Ona też jest przerażona, szuka go. Uważa, że on albo nie żyje albo ktoś go przetrzymuje siłą. Mówi, że tak po prostu by nie zniknął bez słowa, że do niej by się odezwał. Rzeczywiście oni byli blisko... Są blisko. On się nią opiekował... Jak dla mnie to on gdzieś zniknął, musiał wkurzyć nie tego, co trzeba. Może się teraz ukrywa... Po prostu próbuję pomóc tej kobiecie, sobie próbuję pomóc.

Czy Jakub w 1948 odcinku "M jak miłość" odkryje, kto zabił Sowińskiego?

W 1948 odcinku "M jak miłość" Marcin od razu zajmie się sprawą i wyśle do domu zaginionego Jakuba. Detektywi klucze dostaną od Sowińskiej, lecz będą musieli działać tak, żeby nie wchodzić w drogę policji. Pod osłoną nocy Karski w gumowych rękawiczkach, ochraniaczach na butach wejdzie do domu Sowińskiego, żeby przeprowadzić tam prywatne śledztwo.

Kiedy wejdzie do sypialni Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość", na nocnym stoliku znajdzie wisiorek, który przed laty sam podarował Kasi! Od razu weźmie go do biura agencji, próbując odkryć, skąd Sowiński miał łańcuszek z zawieszką z bursztynem jego byłej żony. Póki co Jakubowi przed myśl nie przejdzie, że Sowiński został zamordowany, że zginął z rąk Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Mąż Kasi zabił Sowińskiego, bo dowiedział się, że był jej kochankiem.

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Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Aneta wyjawi, że Jakub jest ojcem córki Kasi. Zwrot w sprawie zaginięcia Sowińskiego!

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