M jak miłość, odcinek 1946: Judyta nie będzie miała litości dla Artura, kiedy Marysia od niego odejdzie! Wygarnie zdrajcy, co myśli - WIDEO

Marysia zniknie z domu Mostowiaków w 1946 odcinku "M jak miłość"

To będzie koszmarna noc dla Marysi, która w 1946 odcinku "M jak miłość" po odkryciu romansu Artura z Joanną (Dominika Sakowicz) nie znajdzie w sobie dość siły, żeby wrócić do rodzinnego domu w Grabinie. Ucieknie od męża, nie chcąc słuchać żadnych jego wyjaśnień. Ale wcześniej odegra się na Arturze za zdradę! Zniszczy wszystkie prezenty, które dostał od kochanki.

Jednak nawet zemsta nie ukoi bólu Marysi w 1946 odcinku "M jak miłość". Przeciwnie... Z każdą chwilą będzie do niej docierało, że to koniec małżeństwa z Arturem, które jeszcze do niedawna było tak udane. A najgorsze dopiero przed nią, bo będzie musiała powiedzieć rodzinie, że Artur ma romans, że miesiącami ją oszukiwał, zniszczył ich związek i rodzinę! Zanim to jednak nastąpi Marysia postanowi ukryć swoje cierpienie ze względu na ślub Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg).

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Artur będzie szukał Marysi u Judyty w 1946 odcinku "M jak miłość"

Wczesnym rankiem w 1946 odcinku "M jak miłość" Artur przyjedzie po Marysię do domu Judyty. Będzie przekonany, że właśnie u przyjaciółki się przed nim ukryła. Wizyta Rogowskiego u Judyty i jej ojca, Karola Kosowskiego (Stanisław Brejdygant) przebiegnie w chłodnej atmosferze. Senior już na powitanie nazwie Artura "dupkiem", a Judyta da mu wyraźnie do zrozumienia, że nie może na niego patrzeć.

Judyta wygarnie Arturowi, co o nim myśli w 1946 odcinku "M jak miłość"

Na widok Artura w 1946 odcinku "M jak miłość" Judyta nie powstrzyma się przed kąśliwymi komentarzami. Nie będzie mogła pojąć tego, jak Rogowski mógł się okazać takim draniem, żeby zdradzić żonę z Joanną! Przecież tyle razy go ostrzegała, do czego może doprowadzić bliska znajomość z młodziutką lekarką.

- Nie wiem, co Marysia ci napisała. Nie było jej tutaj - powie lodowatym tonem Judyta.

- To gdzie mogła pojechać?

- Nie wiem...Dzwoniłam do niej kilka razy, ale nie odbierała ode mnie - odpowie przyjaciółka Marysi.

- Ode mnie też nie... - poskarży się Rogowski.

- Raczej się nie dziwię!

- Dobrze, to ja zadzwonię jeszcze na Deszczową, do Pawła...

- Tak? I co im powiesz? Artur miałeś mnóstwo sygnałów ostrzegawczych, mogłeś się wycofać w odpowiednim momencie. Nie zrobiłeś tego! Nic nie zrobiłeś! Wiedziałeś doskonale, do czego to prowadzi. Bardzo chciałabym ci współczuć, ale bym skłamała. Schrzaniłeś gościu wszystko! - Judyta wygarnie Arturowi, co o nim myśli.

- Nie musi pan już iść? - Kosowski bardzo grzecznie wyprosi Rogowskiego za drzwi.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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