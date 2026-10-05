M jak miłość, odcinek 1945: Tak zachowa się Artur, kiedy Marysia nakryje go Joanną! Każe mu się wynosić - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-05 9:49

Zdrada Artura (Robert Moskwa) w 1945 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, kiedy Marysia (Małgorzata Pieńkowska) przyłapie go, jak zabawia się z Joanną (Dominika Sakowicz) w swoim gabinecie w przychodni. Półnaga kochanka męża w jego ramionach! Taki widok zastanie zdradzona Marysia, której serce w 1945 odcinku "M jak miłość" rozpadnie się na kawałki. Ale do końca zachowa spokój, lecz po odkryciu romansu męża od razu każe mu się wynosić. Nawet nie spojrzy na zdrajcę, A jak zachowa się Artur? Będzie chciał chronić Joannę przed Marysią. Zobacz to na ZDJĘCIACH.

W taki sposób Marysia w 1945 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Artur ma romans z Joanną!

To zupełny przypadek, że w 1945 odcinku "M jak miłość" Artur i Joanna zostaną przyłapani przez Marysię na miłosnych uniesieniach w gabinecie lekarza w przychodni w Lipnicy! Zdradzona żona Rogowska otworzy drzwi w nieodpowiednim momencie, bo będzie chciała poprosić go, by przyjął na wizytę ojca Judyty (Paulina Chruściel), Karola Kosowskiego (Stanisław Brejdygant). 

I w tej chwili Marysia w 1945 odcinku "M jak miłość" na własne oczy zobaczy, jak Artur całuje półnagą Joannę, która będzie wzdychała z rozkoszy w jego ramionach. Na widok tej sceny Marysia aż zblednie. Od razu trzaśnie drzwiami i odwróci się w stronę Judyty i Kosowskiego. Z trudem podejdzie do krzesła, opadnie na nie bezwładnie i zaleje się łzami.

- Co się dzieje? Patrz na mnie, mów do mnie... - Judyta będzie wstrząśnięta stanem przyjaciółki, która dopiero co promieniała uśmiechem. 

- To chyba coś z sercem - oceni Kosowski i pomoże Marysi, by nie upadła. 

Tak zachowa się Artur przyłapany z rozebraną Joanną przez Marysię w 1945 odcinku "M jak miłość"

Co w tym czasie w 1945 odcinku "M jak miłość" zrobi Artur przyłapany na zdradzie z kochanką? Przytuli czule Joannę, jakby chciał ją chronić przed atakiem własnej żony! Dopiero kilka sekund później wyjdzie z gabinetu, zostawiając tam Joannę. Spojrzy na zapłakaną żonę, na Judytę i jej ojca z winą wypisaną na twarzy.

- Marysiu...

- Wyjdź stąd! Wyjdź! - powie stanowczo, ale spokojnie Marysia, która zamknie zapłakane oczy, by nie patrzeć na zdrajcę. 

Nagle z gabinetu Artura w 1945 odcinku "M jak miłość" wybiegnie Joanna, zapinając jeszcze bluzkę. Dla Judyty stanie się jasne, co przed chwilą zaszło między Rogowskim a młodą lekarką. 

- Nie słyszysz, co mówi? Wyjdź stąd! - rzuci z pogardą w głosie przyjaciółka Marysi. 

Marysia zachowa spokój po odkryciu zdrady Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"

Zdrajca Rogowski w 1945 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał wyjścia. Opuści przychodnię, ale nie popędzi za Joanną. Z kolei zrozpaczona Marysia stanie na parkingu przed ośrodkiem zdrowia, opierając się o auto i nie wiedząc, co teraz robić. Czy wrócić do domu w Grabinie, gdzie na pewno będzie czekał na nią niewierny mąż, czy uciec jak najdalej stąd. 

- Marysia, odwiozę cię twoim autem, co? Nie możesz sama wracać do domu w takim stanie... - zaproponuje Judyta. 

- W jakim stanie? Nigdy nie byłam tak spokojna... - przyzna Marysia, ale łzy spływające po jej policzku będą wskazywały na coś zupełnie innego. 

Po tych słowach zadzwoni telefon Judyty, która w 1945 odcinku "M jak miłość" przekaże przyjaciółce, że to jej mąż. - Nie chcę z nim rozmawiać. Nie mamy o czym...

Na tym nie koniec, bo w finale 1945 odcinka "M jak miłość" Marysia odegra się na Arturze za romans z Joanną! Zniszczy płytę i gramofon, który dostał od kochanki. 

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Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

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M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!

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