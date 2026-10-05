Na Wspólnej, odcinek 4293: Greg straci panowanie nad sobą! Będzie chciał opuścić szpital za wszelką cenę

Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów w 4293. odcinku „Na Wspólnej”

W 4287. odcinku „Na Wspólnej” Weronika jasno powiedziała Gregowi, że nie pozwoli mu dalej krzywdzić jego żony i córki, a w 4286. odcinku Jagoda (Laura Zawadzka) wyznała Roztockiej, że to ona zraniła ojca, broniąc mamy. Greg trafił do szpitala.

W 4292. odcinku, Tadeusiak (Dariusz Wnuk) ustalił, że cios zadała osoba leworęczna, a zeznania Eweliny i jej córki nie odpowiadały rzeczywistemu przebiegowi zdarzenia. Ostatecznie prawda wyjdzie na jaw w 4293. odcinku „Na Wspólnej” i Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów związanych z ugodzeniem Kalskiego. Pomimo tego Ewelina nie będzie mogła jeszcze opuścić szpitala psychiatrycznego. Dla niej najważniejsze jest teraz, aby kontynuować leczenie. Co jednak z Jagodą?

W 4293. odcinku "Na Wspólnej" Weronika (Renata Dancewicz) zapewni Jagodę, że będzie się nią opiekować tak długo, jak będzie to potrzebne. Dziewczyna nie zostanie sama z tym, co wydarzyło się w jej rodzinie. Wsparcie okażą jej także Lew i Kacper.

Greg usłyszy prawdę w 4293. odcinku „Na Wspólnej”

W szpitalu Nalepa uświadomi Kalskiemu, że wszyscy poznali już jego prawdziwe oblicze. Wiedzą o jego agresywnych zachowaniach wobec Eweliny - przemocy fizycznej i ekonomicznej. Greg, doprowadzony tym do furii, nie będzie chciał słuchać Nalepy, dobrowolnie będzie chciał się wypisać ze szpitala i pomimo sprzeciwu lekarzy zrobi to.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4293. odcinka

Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4293. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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