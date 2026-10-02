Na Wspólnej, odcinki 4288-4291. Niebezpieczna akcja Igora i kolejny konflikt w życiu Moniki

W najbliższym czasie fani serialu "Na Wspólnej" mogą liczyć na sporo dramatycznych wydarzeń. Ewelina z przerażeniem odkryje, że jej córka planuje zgłosić się na policję i wziąć na siebie winę za atak na ojca, tłumacząc to obroną matki. Tadeusiak będzie jednak mocno sceptyczny wobec tych zeznań. Z kolei dla Igora i Wioli nadejdą mroczne chwile, gdy dotrze do nich wieść o zgonie uzależnionej dziewczyny.

Tymczasem w życiu zawodowym Marty również nie zabraknie stresu. Jej kolega z pracy, Fabian, po raz kolejny wyprowadzi ją z równowagi swoimi decyzjami. Sytuację skomplikuje także konkurentka, która postanowi wygryźć ją z programu. U Cieślików natomiast pojawią się kłopoty w postaci uciążliwych, głośnych sąsiadów. Zirytowana Monika zdecyduje się na przeprowadzkę, co wywoła konflikty nie tylko z mężem, ale i bratem. Poniżej prezentujemy dokładne opisy wydarzeń z odcinków "Na Wspólnej" zaplanowanych na dni od 5 do 8 października.

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"Na Wspólnej" odc. 4288 - STRESZCZENIE szczegółowe (5 października)

Młoda Kalska składa zeznania na komendzie, przyznając się do zaatakowania własnego ojca w obronie matki. Wcześniej Weronika razem z Jagodą odwiedzają Ewelinę, by poinformować ją o planach dziewczyny. Mimo błagań Kalskiej, córka pozostaje nieugięta w swoim postanowieniu, by wyjawić prawdę śledczym. Na komisariacie towarzyszą jej Olszewska i Roztocka, a Tadeusiak z niedowierzaniem słucha zeznań nastolatki, zachodząc w głowę, dlaczego tak długo zwlekała z wyznaniem prawdy. W międzyczasie Marta jest oburzona postawą Fabiana, który według niej zmienia ich format w tanią sensację. Do studia zaproszona zostaje matka potrąconego chłopca, poruszającego się obecnie na wózku. W trakcie wywiadu Fabian, ku oburzeniu wszystkich, wprowadza do programu sprawcę tego wypadku. Zszokowana matka stanowczo odrzuca jego przeprosiny, a równie zbulwersowana Leśniewska zastanawia się, jak na to wszystko zareaguje Baliszewski. Z kolei Bogdan wciąż liczy na powrót żony i przywozi córkę ze Szwajcarii. Włodek z radością wita wnuczkę, a Michalinka ochoczo pomaga dziadkowi i Dorocie w dobieraniu barw do remontowanego lokalu. Zachwycona rodzinnym ciepłem dziewczynka deklaruje chęć zamieszkania z ojcem, co daje Bergowi ogromną nadzieję na przekonanie Joanny do powrotu do kraju, mimo jej stabilnej posady za granicą.

"Na Wspólnej" odc. 4289 - STRESZCZENIE szczegółowe (6 października)

Igor wciąż jest w szoku po informacji o możliwej utracie córki przez Wiolę, którą spotkał podczas odwyku. W redakcji dowiaduje się od Smolnego o tragicznej śmierci pewnej narkomanki i natychmiast rusza z przerażoną Wiolą na miejsce zdarzenia. Okazuje się, że Anastazja, córka Wioli, żyje, lecz widziała śmierć przyjaciółki. Próba zabrania dziewczyny na leczenie kończy się jej ucieczką wprost pod nadjeżdżający samochód. Z kolei Marta jest coraz bardziej zaniepokojona kierunkiem, w jakim Fabian prowadzi ich wspólny projekt. Mimo to Baliszewski chwali dziennikarza za doskonałe wyniki oglądalności. Fabian idzie za ciosem i chce zaprosić do studia nieposiadającego wykształcenia medycznego, ale za to bardzo popularnego w sieci uzdrowiciela. Marta stanowczo się temu sprzeciwia, nie chcąc promować takich osób. W tym czasie Stefanek zdobywa rosnącą popularność w internecie dzięki publikowanym zdjęciom młodszego brata. Cieślikowie natomiast borykają się z niezwykle głośnymi sąsiadami. Muzyka gra tam na okrągło, a co gorsza, imprezowicze oskarżają Monikę i Damiana o powodowanie hałasu. Monika, nie mogąc tego znieść, domaga się natychmiastowej przeprowadzki. Michał proponuje im atrakcyjne lokum z ogródkiem w starej kamienicy, jednak Damian ma wątpliwości, zwłaszcza że na zadatek potrzeba aż 100 tysięcy złotych.

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"Na Wspólnej" odc. 4290 - STRESZCZENIE szczegółowe (7 października)

Igor decyduje się na niebezpieczną grę z handlarzami narkotyków. W międzyczasie zdesperowana Wiola odwiedza córkę w placówce medycznej, ale spotyka się z agresją ze strony Anastazji, która wprost wykrzykuje, że nienawidzi matki i pragnie natychmiast opuścić szpital. Zrozpaczona kobieta szuka wsparcia u Igora. Ania z kolei niepokoi się, że jej partner bierze na siebie zbyt wiele obowiązków, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że Igor bierze udział w policyjnej operacji przeciwko dilerom. Pytanie brzmi, czy Leon sprawdzi się jako przynęta w tej niebezpiecznej akcji. Z kolei u Cieślików trwają nerwowe poszukiwania funduszy na nowe mieszkanie. Damian jest wściekły, gdy dowiaduje się, że Monika za jego plecami wystąpiła o kredyt bankowy. Kobieta żali się na swój los Renacie, jednak ta nie dysponuje tak ogromną gotówką. Całą rozmowę przypadkowo podsłuchuje Zięba. Wieczorem Włodek kontaktuje się z Renatą, proponując przekazanie Monice potrzebnych 100 tysięcy złotych, co z pewnością wywoła spore poruszenie u niej i u Bogdana. Tymczasem Halinka, dręczona podejrzeniami o romans Janusza z Bednarczuk, postanawia śledzić go pod szkołą. Gdy w końcu udaje jej się wejść do opustoszałego budynku, nakrywa swojego ukochanego w objęciach Tereski, co tylko potwierdza jej najgorsze przypuszczenia.

"Na Wspólnej" odc. 4291 - STRESZCZENIE szczegółowe (8 października)

Bradecka zaczyna otwarcie rywalizować z Leśniewską. Marta odmawia wzięcia udziału w kolejnym programie, sprzeciwiając się zaproszeniu osoby, którą uważa za zwykłego naciągacza, co według Fabiana miało przyciągnąć widzów. Niespodziewanie dzwoni do niej Judyta, informując, że szefostwo nakazało jej zastąpić Martę i nie mogła odmówić. Chwilę później Bradecka spotyka się z zadowolonym Fabianem, który docenia jej starania o to, by prowadzić z nim show, a na koniec próbuje ją pocałować. Z kolei Zimińska stara się naprawić relację Halinki z Januszem, podczas gdy Bednarczuk skupia się na własnym szczęściu. Danuta informuje Teresę, że Janusz, załamany odrzuceniem przez Halinkę, rezygnuje z matury. Podczas gdy Bednarczuk stara się wpłynąć na ucznia, Zimińska próbuje przekonać Dębkową, że wszystkie działania Janusza były podyktowane uczuciem do niej. W międzyczasie zaskoczona Teresa udaje się na spotkanie z mężem, który ma dla niej niespodziankę. Tymczasem Leon namawia Igora na widzenie z Julią. Choć Nowak początkowo się nie zgadza, Ania przypomina mu o zasługach chłopaka w schwytaniu dilera. Pod ośrodkiem Igor z Leonem zauważają Julię biorącą papierosa od innego pacjenta. Gdy Igor rozmawia z terapeutą, Leon spotyka się z dziewczyną - oboje czują, że wciąż im na sobie zależy.

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