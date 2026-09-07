M jak miłość. Adam przed ślubem z Natalką ukryje prawdę o rodzinie w nowym sezonie! Zaprosi tylko Jakuba Karskiego - ZDJĘCIA

Ślub Natalki i Adama Karskiego za miesiąc, a suknia ślubna wybrana w 1937 odcinku "M jak miłość"

Termin ślubu Natalki i Adama w 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po wakacjach, będzie coraz bliżej! Narzeczeni zdecydują, że pobiorą się dokładnie 30 kwietnia, więc do odkładanego od dawna ślubu zostanie już tylko miesiąc.

Nadejdzie pora na wybór sukni ślubnej, ale Natalka będzie miała problem z podjęciem ostatecznej decyzji. Szczególnie, że do salonu sukien ślubnych pójdzie nie tylko z Adamem, ale także z Hanią (Wiktoria Basik) i... Kisielową (Małgorzata Rożniatowska). To sąsiadka Natalii będzie chciała mieć ostatnie zdanie nie tylko w kwestii sukni ślubnej! Nic dziwnego, że narzeczeni wpadną w lekką panikę.

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Lista gości na ślub Natalki i Adama w 1937 odcinku "M jak miłość" bez rodziny Karskiego?

Wieczorem Natalka i Hania w 1937 odcinku "M jak miłość" zabiorą się za listę gości na ślub i skromne wesele w siedlisku Lisieckich w Grabinie. Znajdą się na niej przede wszystkim bliscy panny młodej - ojciec Marek (Kacper Kuszewski) z żoną Ewą (Dominika Kluźniak) oraz siostra Ula (Iga Krefft), a także babcia Barbara (Teresa Lipowska), ciocia Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z Arturem (Robert Moskwa) z Basią (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz), a także kuzyni Zduńscy z rodzinami.

- Adam dopisz jeszcze swoich gości - zwróci się Hania do przyszłego ojczyma.

- Hania ma rację. Trochę krótka ta lista. Ewa z Markiem przylecą. Kupili już bilety. Ula też, chociaż mi jeszcze nie potwierdziła. Ale ty wpisałeś tylko Jakuba? - Natalka zmartwi się, że Adam chce zaprosić na ślub tylko kuzyna, z którym nie utrzymuje zbyt bliskich relacji.

- Dopisz jeszcze Rafała... - odpowie Adam, mówiąc o koledze z posterunku policji w Lipnicy.

- A kogoś spoza pracy? Jakaś dalsza rodzina? Nikt, nic...

- Nie gniewaj się, ale nie chcę o tym rozmawiać... - Adam w 1937 odcinku "M jak miłość" będzie unikał rozmowy z Natalką o swojej rodzinie.

- Adam ej, mamy się pobrać. Myślałam, że nie będziemy mieć przed sobą tajemnic...

- To nie jest żadna tajemnica. Po prostu nie lubię, nie chcę o tym mówić. Wytłumaczę cię kiedyś dlaczego, ale jeszcze nie teraz... - zapewni ukochaną Adam.

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Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" po wakacjach?

Odcinek 1937 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 7 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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