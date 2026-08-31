M jak miłość. Adam przed ślubem z Natalką wyjawi jej szokującą prawdę o swojej rodzinie. To dlatego ich nie zaprosi w nowym sezonie

Natalka i Adam ustalą listę gości weselnych w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Natalka i Adam już ruszą z przygotowaniami do swojego ślubu z kopyta. Tym bardziej, gdy już uda im się wybrać i zakupić suknię ślubną dla panny młodej, a dzięki Hani (Wiktoria Basik), Mikołaj (Mateusz Kościukiewicz) póki co odczepi się od jej matki i nie będzie dalej mącił jej w głowie.

Dlatego tuż po wyborze kreacji w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej narzeczeni wezmą się za ustalenie listy gości weselnych. Tyle tylko, że na niej znajdą się wyłącznie osoby bliskie pannie młodej z rodziny i przyjaciół Mostowiaków, a od Karskiego nie będzie nikogo. Czemu tak się stanie?

Czemu nie będzie rodziny Karskiego na jego ślubie z Mostowiakową w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Dopiero przed ślubem z Natalką, Adam w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zdecyduje się opowiedzieć swojej ukochanej prawdę o swojej rodzinie. Karski przyzna Mostowiakowej, że jego ojciec nie żyje w zupełnym przeciwieństwie do jego matki. Tyle tylko, że nie będzie utrzymywał z nią żadnego kontaktu, od czasu jego porzucenia przez nią w dzieciństwie. I stąd nie zdecyduje się jej zaprosić na uroczystość.

Podobnie jak swojego kuzyna Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), z którym w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej przecież także nie będzie utrzymywał żadnych relacji. Dlatego z jego rodziny nikt nie pojawi się na ślubie. Ale na szczęście, te braki uzupełnią w pełni najbliżsi i przyjaciele jego przyszłej żony, a w tym przede wszystkim ona i Hania.

- Jesteście całą moją rodziną - przyzna jej Adam.

Kto jeszcze pojawi się na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Oczywiście, poza państwem młodym i córką Natalki na ich ślubie w w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach pojawią się także: jej babcia Barbara (Teresa Lipowska); jej brat Mateusz (Rafał Kowalski) z ukochaną Majką (Matylda Giegżno) i przyjacielem Jankiem (Jakub Sirko); jej szwagier, a były mąż jej siostry Uli (Iga Krefft), Bartek (Arkadiusz Lisiecki) z żoną Dorotą (Iwona Rejzner) i przybranym synem Frankiem (Jarosław Śmigielski); jej ciotka Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z mężem Arturem (Robert Moskwa), córką Basię (Karina Woźniak) i przybraną Agnes (Amanda Mincewicz); sąsiadka Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) z mężem Żakiem (Krzysztof Tyniec); czy kolega z pracy młodych Rafał (Jakub Kucner).

A zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i u Natalki zabraknie jej rodziców - ojca Marka (Kacper Kuszewski) i macochy Ewy (Dominika Kluźniak); przybranej siostry Uli; a także przyszywanego brata Antka (Jakub Jankiewicz).

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