M jak miłość. Mikołaj nie odczepi się od Natalki w nowym sezonie! Nawet Adam mu w tym nie przeszkodzi

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-28 14:58

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mikołaj (Mateusz Kościukiewicz) wcale nie odpuści sobie Natalki (Dominika Suchecka)! Mimo tego, iż doskonale będzie wiedział, że jest ona narzeczoną Adama (Patryk Szwichtenberg), wraz z którym będą szykowali się do ślubu. I choć w pierwszej chwili Lipiński się usunie, gdy Hania (Wiktoria Basik) da mu jasno do zrozumienia, że nie jest mile widziany, to już w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dyrektor znów spróbuje swoich sił. Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły!

Mikołaj powróci do życia Natalki w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Natalka i Adam pochłoną się przygotowaniami do swojego ślubu. Tym bardziej, gdy dzięki uporowi Karskiego już uda się zakupić jego narzeczonej suknię ślubną, w związku z czym para będzie mogła przejść do kolejnego etapu planowania. Przyszli małżonkowie już utworzą listę gości ślubnych, gdy wszystko znów stanie pod znakiem zapytania! Czemu?

Wszystko przez Mikołaja, który w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wcale nie usunie się z życia Natalki. Mimo tego, iż dzięki Hani doskonale będzie wiedział, że jest ona narzeczoną Adama, a także że sprawa ich ślubu w końcu ruszyła z kopyta. I choć w pierwszej chwili Lipiński postanowi się usunąć, gdy córka Mostowiakowej da mu jasno do zrozumienia, że to najlepsze wyjście, to finalnie jej dyrektor tego nie posłucha.

Lipiński postanowi zawalczyć o Mostowiakową w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach wróci, aby ponownie spróbować swoich sił u Natalki i znów odwieźć ją od pomysłu ślubu z Adamem. Tym bardziej, że Mostowiakowa i jemu nie będzie obojętna, a co gorsze i on jej. Zwłaszcza, że to właśnie z uwagi na niego policjantka już trzykrotnie wcześniej przekładała termin ich ślubu, bo nie była pewna, czy tak naprawdę kocha Karskiego, czy może właśnie Lipieńskiego!

I w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Mikołaj najpewniej znów zrobi jej z głowy jeszcze sieczkę. Mimo tego, iż powoli coraz bardziej zacznie przekonywać się do tego, że to właśnie Adam jest jej właściwym wyborem. Szczególnie, że dla niego zdecyduje się w końcu złamać tradycję i ostatecznie zabrać ze sobą na wybór sukni ślubnej. A następnie także i ją kupić i zacząć ustalać szczegóły uroczystości.

Natalka ostatecznie wybierze Adama, a nie Mikołaja, w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Jednak czy po kolejnym spotkaniu z Mikołajem w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach tak pozostanie? A może Lipiński znów wszystko skomplikuje? Tym bardziej, że za wszelką cenę sam także spróbuje zbliżyć się do Natalki, aby to do siebie ją przekonać.

Czy w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej mu się to uda? Finalnie na pewno nie, bo ostatecznie Natalka i tak wybierze Adama, z którym weźmie ślub. Ale czy w międzyczasie przez Mikołaja nie będzie kolejnych atrakcji, to przekonamy się już niebawem!

M jak miłość. Mikołaj nie odczepi się od Natalki w nowym sezonie! Nawet Adam mu w tym nie przeszkodzi
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