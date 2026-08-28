M jak miłość. Mikołaj nie odczepi się od Natalki w nowym sezonie! Nawet Adam mu w tym nie przeszkodzi

Mikołaj powróci do życia Natalki w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Natalka i Adam pochłoną się przygotowaniami do swojego ślubu. Tym bardziej, gdy dzięki uporowi Karskiego już uda się zakupić jego narzeczonej suknię ślubną, w związku z czym para będzie mogła przejść do kolejnego etapu planowania. Przyszli małżonkowie już utworzą listę gości ślubnych, gdy wszystko znów stanie pod znakiem zapytania! Czemu?

Wszystko przez Mikołaja, który w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wcale nie usunie się z życia Natalki. Mimo tego, iż dzięki Hani doskonale będzie wiedział, że jest ona narzeczoną Adama, a także że sprawa ich ślubu w końcu ruszyła z kopyta. I choć w pierwszej chwili Lipiński postanowi się usunąć, gdy córka Mostowiakowej da mu jasno do zrozumienia, że to najlepsze wyjście, to finalnie jej dyrektor tego nie posłucha.

Lipiński postanowi zawalczyć o Mostowiakową w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach wróci, aby ponownie spróbować swoich sił u Natalki i znów odwieźć ją od pomysłu ślubu z Adamem. Tym bardziej, że Mostowiakowa i jemu nie będzie obojętna, a co gorsze i on jej. Zwłaszcza, że to właśnie z uwagi na niego policjantka już trzykrotnie wcześniej przekładała termin ich ślubu, bo nie była pewna, czy tak naprawdę kocha Karskiego, czy może właśnie Lipieńskiego!

I w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Mikołaj najpewniej znów zrobi jej z głowy jeszcze sieczkę. Mimo tego, iż powoli coraz bardziej zacznie przekonywać się do tego, że to właśnie Adam jest jej właściwym wyborem. Szczególnie, że dla niego zdecyduje się w końcu złamać tradycję i ostatecznie zabrać ze sobą na wybór sukni ślubnej. A następnie także i ją kupić i zacząć ustalać szczegóły uroczystości.

Natalka ostatecznie wybierze Adama, a nie Mikołaja, w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Jednak czy po kolejnym spotkaniu z Mikołajem w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach tak pozostanie? A może Lipiński znów wszystko skomplikuje? Tym bardziej, że za wszelką cenę sam także spróbuje zbliżyć się do Natalki, aby to do siebie ją przekonać.

Czy w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej mu się to uda? Finalnie na pewno nie, bo ostatecznie Natalka i tak wybierze Adama, z którym weźmie ślub. Ale czy w międzyczasie przez Mikołaja nie będzie kolejnych atrakcji, to przekonamy się już niebawem!

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