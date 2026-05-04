M jak miłość, odcinek 1930: Artur zacznie nagle dbać o Marysię! Takie przedstawienie odegra przed Judytą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1930 odcinku "M jak miłość" Artur odegra niezłą scenkę przed Judytą, która zjawi się w rodzinnym domu Mostowiaków na prośbę Pawła (Rafał Mroczek). Ale nim dojdzie do spotkania Kosowskiej ze Zduńskim, to psychoterapeutka wpadnie do kuchni, aby jeszcze przywitać się z Rogowskimi. Oczywiście, przyjaciółka Marysi od razu zwróci uwagę na sportowy styl Artura z myślą o Joannie. Jednak on postanowi zrobić wszystko, aby odwrócić od tego jej uwagę.

Zwłaszcza, że w 1930 odcinku "M jak miłość" Rogowski wciąż będzie miał w pamięci ostatnią umoralniającą rozmowę z Kosowską, która w obliczu ostatniej choroby Dobrzańskiej przekonywała go, co tak naprawdę powinno być dla niego najważniejsze. I teraz Artur zdecyduje się pokazać jej, że odrobił lekcje i nagle wspaniałomyślnie zacznie troszczyć się o swoją żonę.

Artur uda przed Judytą zatroskanego męża w 1930 odcinku "M jak miłość"!

W 1930 odcinku "M jak miłość" Artur nie tylko da Marysi chwilę czasu na spokojne skończenie śniadania i rozmowę z Judytą, ale także obieca na nią poczekać i ją odwieźć. Ale na tym nie poprzestanie, bo każe jeszcze żonie ciepło się ubrać, gdy na zewnątrz będzie naprawdę zimno. Szczególnie, że przecież i Rogowska będzie po chorobie.

- To sobie tutaj porozmawiajcie. Marysiu, a ja czekam na ciebie w samochodzie. Tylko czapkę zabierz, bo naprawdę wieje i mróz. Czekam - uśmiechnie się troskliwie Artur.

Zachowanie Rogowskiego w 1930 odcinku "M jak miłość" nie ujdzie uwadze Kosowskiej, która po jego wyjściu od razu postanowi je skomentować. Oczywiście, Judyta nie zdradzi Marysi, co tak naprawdę za nim stoi. Zwłaszcza, że Rogowska nie będzie chciała ciągnąć tego tematu. Szczególnie, że będzie to wyłącznie jednorazowa akcja jej męża, który ostatnio i tak bardziej troszczył się o chorą Joanną niż ją samą!

- Jaki Artur ostatnio słuchaj zrobił się troskliwy - skomentuje Judyta.

- No tak, stara się - powie Marysia, po czym szybko zmieni temat.

Prawdziwe intencje Rogowskiego wyjdą na jaw w 1931 odcinku "M jak miłość"!

I na tym w 1930 odcinku "M jak miłość" rozmowa przyjaciółek się skończy, bo za chwile do kuchni wkroczy i Paweł, w związku z czym Marysia już uda się do Artura. Co prawda, tego dnia Rogowski spędzi nawet wieczór z rodziną, ale już z samego ranka w 1931 odcinku "M jak miłość" pobiegnie do Joanny, którą zaprosi nawet na wspólny wyjazd do Krakowa, gdzie zarezerwuje im nawet wspólny pokój!

Tyle tylko, że wtedy na drodze męża Marysi znów stanie pilnująca go Judyta, która w tajemnicy przed swoją przyjaciółką, oczywiście do tego nie dopuści! I w efekcie Artur zostanie z żoną i rodziną, choć wcale nie będzie szczęśliwy z takiego rozwiązania...

