M jak miłość, odcinek 1931: Wściekła Judyta wstrząśnie Arturem! Nie pozwoli mu zdradzić Marysi z Joanną na wyjeździe do Krakowa! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku "M jak miłość" relacja Artura i Joanny już poważnie zaniepokoi Agnes i Judytę. Tym bardziej, jak w przychodni dojdzie do skandalu, gdy kobiety dowiedzą się o zaplanowanym wyjeździe internisty i kardiolożki do Krakowa, gdzie jak podaje swiatseriali.interia.pl Rogowski zarezerwuje dla nich wspólny pokój w hotelu, co będzie już dla nich sporym nadużyciem.

Do tego stopnia, że w 1931 odcinku "M jak miłość" obie za wszelką cenę spróbują do tego nie dopuścić. Zwłaszcza, iż będą świadome, że najprawdopodobniej skończyłoby się to zdradą Marysi. Tym bardziej, że Artura nie przestanie ciągnąć do Joanny i vice versa. A nawet z każdym kolejnym dniem będzie tylko gorzej. I stąd zdecydują się już zdecydowanie wkroczyć do akcji.

Judyta przejrzy Artura w 1931 odcinku "M jak miłość"!

W 1931 odcinku "M jak miłość" wszystko zacznie się od telefonu pracownika hotelu, który skontaktuje się z Agnes, aby potwierdzić rezerwację. Rotke będzie zszokowana tym, co usłyszy od mężczyzny i od razu pójdzie poskarżyć się Judycie, która oczywiście tak tego nie zostawi. Szczególnie, ze także będzie świadoma zażyłości Artura z Joanną, przed którą już wcześniej ostrzegała Marysię, a następnie sprawdzała Rogowskiego. Ale teraz uderzy już mocniej!

W 1931 odcinku "M jak miłość" Judyta wkroczy do gabinetu Artura i nie będzie owijać w bawełnę. Kosowska już na wstępnie zaatakuje Rogowskiego, który oczywiście zacznie się fałszywie bronić. Tyle tylko, że najwyraźniej zapomni, że ma do czynienia z psychoterapeutką, która szybko go rozszyfruje i nie da się nabrać na jego tanie zagrywki.

- Nie zaproponowałeś wyjazdu do Krakowa Marysi, zaprosiłeś na swój wykład Joannę... Nie wydaje ci się to... dziwne? - rzuci prosto z mostu Judyta.

- Bo ona pytała mnie o tę konferencję! To nie tak jak myślisz, przysięgam... - zacznie tłumaczyć się Rogowski, ale Kosowska nie da się nabrać - Artur... Ja tylko widzę i próbuję ci uświadomić, że... masz problem. Być może jeszcze niewielki i uda się go rozwiązać bezboleśnie dla wszystkich...

Tak Kosowska spróbuje przemówić Rogowskiemu do rozsądku w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że na sam koniec rozmowy w 1931 odcinku "M jak miłość" da mu jeszcze poważne ostrzeżenie. Tym bardziej, iż nie będzie chciała, aby Artur przez swoją głupotę zdradził Marysię i zniszczył ich małżeństwo. Szczególnie, że Rogowska będzie i dla niej niezmiernie ważna i nie będzie chciała, aby stała jej się jakakolwiek krzywda!

- Mam nadzieję, że się mylę... Wtedy najwyżej wyjdę na wścibską babę, która pakuje nos w nie swoje sprawy! Ale jako przyjaciółka, twoja i Marysi, chcę cię ostrzec... Uważaj, naprawdę łatwo stracić czujność... i popełnić paskudny błąd. Wycofaj się, póki jeszcze możesz... - poleci mu psychoterapeutka.

Ale czy w 1931 odcinku "M jak miłość" Artur jej posłucha? Czy Rogowski cofnie zaproszenie dla Joanny albo chociaż załatwi im osobne pokoje? A może sam także zrezygnuje z wyjazdu i w końcu zajmie się swoja żoną? Czy wreszcie odpuści sobie Dobrzańską? A może wręcz przeciwnie, pójdzie na całość, niszcząc przy tym swoje małżeństwo? Jaką decyzję podejmie internista? Przekonamy się już niebawem!

