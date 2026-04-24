M jak miłość, odcinek 1931: Napalony Artur zarezerwuje sobie i Joannie wspólny pokój! Zszokowana Agnes dowie się o planach ojca i tak tego nie zostawi

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku "M jak miłość" Artur rozpocznie dzień od wspólnego joggingu z Joanną. I choć początkowo jak podaje swiatseriali.interia.pl atmosfera między nimi będzie dość swobodna, to jednak szybko znów zacznie między nimi iskrzyć. Do tego stopnia, że Rogowski zaprosi swoją piękną koleżankę na wspólny wyjazd od Krakowa na swoją konferencję.

Oczywiście, w 1931 odcinku "M jak miłość" Joanna przyjmie jego propozycję i zgodzi się z nim wyjechać, w związku z czym internista od razu przystąpi do rezerwacji hotelu, w którym załatwi im nawet wspólny pokój! I mimo iż Artur nie będzie widział w tym nic niestosownego, to jednak jego najbliżsi już tak i gdy prawda wyjdzie na jaw, to w przychodni wybuchnie prawdziwy skandal.

Agnes dowie się, co Artur planuje z Joanną w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez jeden telefon pracownika hotelu, który w 1931 odcinku "M jak miłość" postanowi upewnić się, czy aby na pewno Artur chce zarezerwować sobie jeden pokój aż dla dwóch osób. Sęk w tym, że nie odbierze go wcale Rogowski tylko Agnes, która będzie zszokowana tym, co usłyszy.

Tym bardziej, iż w 1931 odcinku "M jak miłość" Rotke będzie świadoma tego, że ojciec nie zaprosił na wyjazd ani jej, ani Marysi (Małgorzata Pieńkowska), ani Judyty (Paulina Chruściel), w związku z czym zostanie mu już tylko Joanna! Zwłaszcza, że pracownik hotelu sam jej to potwierdzi! I wówczas frustracja Agnes sięgnie zenitu.

Wściekła Rotke doniesie na Rogowskiego Judycie w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1931 odcinku "M jak miłość" wściekła lekarka od razu pójdzie poskarżyć się na zachowanie ojca Judycie. Kosowska wysłucha Rotke i oczywiście tak tego nie zostawi, gdyż sama także będzie świadoma tego, co dzieje się między Arturem i Joanną i za wszelką cenę postara się do tego nie dopuścić.

- Mój ojciec... zwariował! (...) Widziałam, wszyscy widzieliśmy, że lubi Joannę... Ale żeby coś takiego?! - wściekanie się Agnes.

Jednak czy w 1931 odcinku "M jak miłość" Judycie uda się wpłynąć na napalonego już Artura? Czy zdoła powstrzymać go przed zdradą Marysi? A może Rogowski już tak się wkręci, że nie odpuści? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

