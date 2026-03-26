M jak miłość, odcinek 1921: Joanna w urodziny Artura zaskoczy go takim prezentem. Wiek Rogowskiego będzie bez znaczenia! - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-03-26 21:36

W 1921 odcinku "M jak miłość" Joanna (Dominika Sakowicz) wykorzysta urodziny Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do żonatego szefa! Doskonale wie o tym, że mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) ma do niej słabość i zamiast trzymać się od niego z daleka, zacznie adorować go coraz bardziej. Do tego stopnia, że przyniesie Arturowi w prezencie bukiet czerwonych róż, które symbolizują gorące uczucie, a potem w 1921 odcinku "M jak miłość" zapewni Rogowskiego, że jego wiek nie ma żadnego znaczenia, że upływ czas go nie dotyczy. Słowa Joanny pobudzą Artura...

Autor: TVP VOD Uśmiechnięty Artur Rogowski w białym fartuchu, trzymający kubek, patrzy na Joannę, która wręcza mu bukiet czerwonych róż w gabinecie lekarskim. Scena z serialu "M jak miłość" o miłości i zaskakującym prezencie, o której przeczytasz więcej na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W dniu urodzin Artur w 1921 odcinku "M jak miłość" wpadnie w przygnębienie, bo nikt z domowników, z najbliższych mu osób, nie będzie pamiętał o jego święcie! Poczuje się zraniony przez Marysię (Małgorzata Pieńkowska), teściową Barbarę (Teresa Lipowska), a nawet córkę Agnes (Amanda Mincewicz). Wyjdzie do pracy w przychodni w posępnym nastroju, jakby dla nikogo się nie liczyć. I wtedy Joanna znów udowodni, że stale myśli o żonatym szefie! 

Dwuznaczny prezent Joanny dla Artura w 1921 odcinku "M jak miłość"

Mimo wolnego dnia młoda lekarka w 1921 odcinku "M jak miłość" wpadnie do przychodni, zapuka do gabinetu Artura i wręczy mu bukiet czerwonych róż - najpopularniejszy symbol głębokiej, szczerej miłości, namiętności i pożądania. W ten sposób Joanna będzie chciała wyrazić wdzięczność Rogowskiemu, a także silną wieź emocjonalną, która ich połączyła, gorące, lecz zakazane uczucie, które widać w każdym jej spojrzeniu. 

Rogowski w 1921 odcinku "M jak miłość" poczuje, że Joannie na nim zależy

Na widok bukietu róż od Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski aż się rozpromieni. W jednej chwili zniknie całe przygnębienie. Poczuje jakby tylko jej na nim zależało. 

- To dla ciebie...

- Piękne, dziękuję ci bardzo, takie krwistoczerwone, piękne... Skąd ty wiedziałaś, że mam dzisiaj urodziny?

- Nie wiedziałam. Chciałam ci podziękować za tę pomoc z awarią. Sama bym tego nie ogarnęła. W takim razie wszystkiego najlepszego... - Joanna nieco zawstydzona obejmie Artura i złoży na jego policzku niewinny pocałunek. 

Artur poskarży się Joannie w 1921 odcinku "M jak miłość" na Marysię i resztę rodziny!

Zaraz potem w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski poskarży się Joannie na swoją rodzinę, na żonę i córki, wyznając, że to ona jest jedyną osobą, która złożyła mu życzenia urodzinowe. Nie będzie się spodziewał żadnej imprezy w domu w Grabinie, przekonany o tym, że wszyscy o nim zapomnieli. 

- A może po prostu jestem za stary i oni uznali, że taktowniej będzie przemilczeć ten dzień...

- Daj spokój - Joanna od razu wyprowadzi go z błędu. 

- No co? Czasu nie oszukasz... - zauważy Artur. 

- Akurat w twoim przypadku to upływ czasu nie ma najmniejszego znaczenia - zapewni Rogowskiego zauroczona nim Joanna. 

Z pozoru niewinną pogawędkę Artura i Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość" przerwie Agnes, dla której stanie się jasne, że doktor Dobrzańska już za bardzo interesuje się jej ojcem. 

