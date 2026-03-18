M jak miłość, odcinek 1921: Agnes rozgryzie Joannę. Po tym, co od niej usłyszy, nie dopuści, by odebrała Marysi męża - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Coraz bliższa przyjaźń Rogowskiego i Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość" nie umknie uwadze Agnes, która zacznie się baczniej przyglądać młodej lekarce. Podejrzane wydaje jej się to, jak nowa kardiolożka z przychodni dogadała się z Arturem nie tylko w sprawach służbowych, ale także prywatnie. Bez większego trudu zwabi go do swojego domu pod pretekstem pomocy przy urządzaniu wnętrza. A to dopiero początek sprytnych sztuczek Joanny, które mają jej pomóc zbliżyć się jeszcze bardziej do żonatego szefa.

Agnes w 1921 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Joanna szpieguje Rogowskiego

Agnes przejrzy jednak Joannę, kiedy w 1921 odcinku "M jak miłość" odkryje, że atrakcyjna kardiolożka drukuje w przychodni materiały dotyczące Artura, przede wszystkim jego kariery medycznej. Jakby chciała poznać każdy aspekt życia Rogowskiego. Poza tym córka Artura będzie świadkiem tego, jak w dniu jego urodzin Joanna wręczy mu w prezencie bukiet czerwonych róż. Bardzo wymowny prezent.

Agnes wkroczy do domu Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość", by poznać jej zamiary wobec Artura

Podejrzliwa Agnes tego nie zostawi i w 1921 odcinku "M jak miłość" bez zaproszenia odwiedzi Joannę w jej domu. Jak podaje portal światseriali.interia.pl grzecznie, ale stanowczo zapyta Dobrzańską o to, co ją łączy z jej ojcem, skąd tak nagła i bardzo zażyła przyjaźń.

- Ciągle was razem widzę... Rozmawiacie, pijecie kawę. Wzywasz go, prosisz o pomoc w domu. Może mi odbija, a może interesujesz się moim ojcem? - zapyta Agnes, a na twarzy Joanny pojawi się fałszywy uśmiech.

- Nie! Może z boku słabo to wygląda, ale naprawdę nic mnie z Arturem nie łączy poza zwykłą koleżeńską relacją... - wykręci się Joanna.

- I niczego do niego nie czujesz? - Agnes nie odpuści, wyciągnie z Joanny całą prawdę o jej relacji z Rogowskim.

- Czuję sympatię - westchnie Dobrzańska.

M jak miłość. Rogowski zdradzi Marysię z Joanną? Zakocha się w dużo młodszej lekarce!

Joanna przyzna się Agnes, co czuje do Rogowskiego w 1921 odcinku "M jak miłość"

Po chwili przyparta do muru Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość" zacznie się rozpływać w zachwytach nad Arturem przy Agnes, rozbudzając tym samym jej podejrzenia, że wcale nie jest z nią szczera, że chodzi jej o coś więcej niż "koleżeństwo" z szefem.

- Bardzo mi imponuje, świetnie prowadzi przychodnię, jest na bieżąco z tym, co się dzieje w medycynie... To jego wystąpienie na konferencji w Katowicach było znakomite - tymi słowami Joanna potwierdzi, że aż za bardzo interesuje się Arturem.

- Chcesz powiedzieć, że to fascynacja zawodowa? - Agnes nie uwierzy w jej szczerość.

- Bardzo go polubiłam także jako człowieka. Od pierwszej chwili wyciągnął do mnie rękę, docenia moją pracę, zawsze stara się pomóc. Uwierz mi, że nie jestem do tego przyzwyczajona po tym, jak... Może kiedyś ci o tym opowiem. Ale spokojnie, nie musisz się martwić o mnie i o swojego ojca...

- Mam nadzieję, że jesteś ze mną szczera... Ja naprawdę nie chcę, żeby coś rozwaliło tę rodzinę... Może ty jesteś w porządku, ale facetom w tym wieku potrafi nieźle odwalić, więc może na wszelki wypadek zachowaj czujność - oceni Agnes.

Czy Agnes uratuje małżeństwo Artura i Marysi w 1921 odcinku "M jak miłość" przed Joanną?

Dla córki Rogowskiego w 1921 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że musi uważać na Joannę, przyglądać się jej z uwagą, by nie przekroczyła dozwolonej granicy. Agnes uzna, że musi chronić małżeństwo Artura i Marysi, ich rodzinę, która stała się ważną częścią jej życia, od kiedy zamieszkała w Grabinie. Wygląda na to, że Agnes nie dopuści, aby Joanna odebrała Marysi męża.

- Joanna od początku zdaje się bardzo sympatyczna, pomocna, troskliwa, jednak Agnes jest coraz bardziej czujna, bo ta bliskość jej do jej taty, do Artura, budzi strach - wyjaśniła Amanda Mincewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kim jest Joanna z "M jak miłość"? Czego będzie chciała od Rogowskiego?

Dominika Sakowicz w "Kulisach serialu M jak miłość" przyznała, że Joanna nie bez powodu przyjechała do Grabiny i zostanie tam nie tylko ze względu na Rogowskiego. Nie zważając na to, że jej szef jest szczęśliwie żonaty!

- Joanna daje sobie kolejną szansę przyjeżdżając do Grabiny. Próbowała już i tu i tam różnych żyć. Szuka miłości. Nie ma nic do stracenia, więc idąc za impulsem po prostu otwiera sobie nową drogę... Joannę intryguje to, że doktor Rogowski jest wobec niej tak troskliwy, pomocny. Wszystko ma pod kontrolą, ona czuje, że są podobni, że ona ma też kruchość w sobie, że chce czegoś więcej od życia... - opisała swoją bohaterkę Dominika Sakowicz.