Barwy szczęścia, odcinek 3360: Małgorzata z Józefiną pozbędą się domu Natalii i Cezarego! To ostatnie co ich łączy 

"Barwy szczęścia" odcinek 3360 - czwartek, 16.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W kolejnych odcinkach „Barw szczęścia” krok po kroku będzie znikać wszystko to, co łączyło Natalię i Cezarego. Ich związek rozpadł się już wcześniej, po tym, jak mężczyzna trafił do aresztu, a Natalia powiedziała mu wprost, że już go nie kocha i że zrujnował ich rodzinę. Teraz przyjdzie czas na ostateczne "porządki".

Decyzja o sprzedaży domu Natalii i Cezarego

Niebawem w "Barwach szczęścia" Małgorzata zacznie aktywnie wspierać córkę, zarówno w opiece nad Leą (Lena Sobota), jak i w przygotowaniach do sprzedaży domu. Szybko zauważy też, że Józefina jest w bardzo złym stanie psychicznym i balansuje na granicy załamania. Natalia, przytłoczona sytuacją, zacznie martwić się nie tylko o przyszłość córki, ale też o to, jak poradzi sobie jako samotna matka. W pracy zwierzy się Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i zapyta ją, jak ona przetrwała rozstanie i wychowanie Emila (Artem Malaszczuk).

Już w 3358 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa spróbuje stanąć na nogi. Zacznie szukać nowego mieszkania, co będzie wyraźnym sygnałem, że także ona musi pogodzić się z końcem dawnego życia. Co więcej, niespodziewanie zastąpi Małgorzatę na spotkaniu z klientem i odniesie sukces, który otworzy jej drzwi do dalszej współpracy.

Kolejny krok nastąpi w 3359 odcinku. Małgorzata zaproponuje Józefinie stałą współpracę właśnie przy sprzedaży domu Natalii i Cezarego. Dla Rawiczowej będzie to nie tylko praca, ale też sposób, by odzyskać kontrolę nad własnym życiem. W tym samym czasie kobieta spotka Tolka, który zaprosi ją na kawę i choć na chwilę poprawi jej nastrój.

Małgorzata z Józefiną zdeterminowane, by sprzedać dom Zwoleńskiej i Rawicza w 3360 odcinku "Barwy szczęścia"

Natalia również spróbuje uporządkować relacje rodzinne. Obieca teściowej, że mimo rozstania z Cezarym nie odetnie jej od Lei. To będzie ważny gest, który pokaże, że mimo wszystko chce zachować spokój dla dobra córki.

Kulminacja nadejdzie w 3360 odcinku „Barw szczęścia”. To właśnie wtedy Małgorzata i Józefina, przy wsparciu Tolka, na poważnie zajmą się sprzedażą domu. Wspólna praca nad pozbyciem się nieruchomości stanie się symbolem zamknięcia przeszłości. Dom, który kiedyś był miejscem budowania rodziny, stanie się już tylko formalnością do załatwienia. Jego sprzedaż oznaczać będzie, że między Natalią a Cezarym nie zostanie już nic poza wspólną odpowiedzialnością za Leę.