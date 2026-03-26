M jak miłość, odcinek 1921: Marysia w depresji nie tylko przez Artura. Agnes zobaczy ją w fatalnym stanie ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-03-26 12:33

W 1921 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) znów wpadnie w depresję i będzie bliska psychicznego załamania! Ta podstępna choroba już raz zdominowała jej życie, kiedy przed laty Artur (Robert Moskwa) dopuścił się zdrady i ją porzucił. Teraz Rogowski jeszcze nie nawiąże romansu z Joanną (Dominika Sakowicz), ale oddali się od żony, która będzie bardzo potrzebowała jego wsparcia i czułości. To Agnes w 1921 odcinku "M jak miłość" zauważy, jak źle jest z Marysią, jak w fatalnym jest stanie i to nie tylko przez Artura. Co z tym zrobi? Poznaj szczegóły.

Autor: MTL Maxfilm Aktorka Małgorzata Pieńkowska jako Marysia Rogowska, ze łzami w oczach, wyraża smutek i załamanie, co wskazuje na jej depresję w serialu. Kontekst artykułu "Super Seriale" dotyczy odcinka "M jak miłość", gdzie bohaterka przechodzi przez trudne chwile.

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Depresja Marysi da o sobie znać w 1921 odcinku "M jak miłość". Choć przez wiele lat Rogowska nie miała żadnych objawów choroby, która dopadła ją, kiedy Artur Rogowski zdradził ją z prawniczką Teresą (Dominika Łakomska), to teraz znów wystąpią u niej poważne zaburzenia psychiczne: smutek, przygnębienie, połączone z napadami płaczu.

Nie tylko Artur doprowadzi Marysię do depresji w 1921 odcinku "M jak miłość"

Do takiego stanu depresyjnego doprowadzi Marysię w 1921 odcinku "M jak miłość" nie tylko Artur. Co prawda Rogowski ostatnio nie jest wzorem męża, więcej czasu spędza z młodziutką lekarką Joanną Dobrzańską, która się w nim zadurzyła, ale to nie z jego powodu Marysia nagle zacznie się płakać, jakby zupełnie się poddała, nie miała już siły na opiekę nad wnukiem Antosiem  (Mark Myronenko), na martwienie się o Pawła (Rafał Mroczek), który nadal nie powie matce, gdzie jest i kiedy wróci do domu. 

Agnes zauważy, jak źle jest z Marysią w 1921 odcinku "M jak miłość"

Agnes w 1921 odcinku "M jak miłość" z niepokojem zauważy, jak źle jest z Marysią. Zastanie żonę swojego ojca w kuchni, ze łzami spływającymi po policzkach. Mimo że cały czas pomaga Marysi przy Antosiu, żeby choć trochę ją odciążyć, to teraz zorientuje się, że Rogowska dotarła do miejsca, w którym wpadła w totalną otchłań rozpaczy, że nie radzi sobie z serią dramatycznych zdarzeń, które spadły na jej rodzinę. 

- Wszystko w porządku? - zapyta zmartwiona Agnes.

- W takich chwilach kiedy rodzina jest razem to jeszcze bardziej brakuje mi Pawła... A ja nie wiem, gdzie jest moje dziecko... Jestem taka zła, taka wściekła. Jednocześnie tak bardzo się o niego boję... - wyzna Marysia drżącym głosem i nie zdoła powstrzymać łez. 

- Będzie dobrze. Nie poddawaj się...

- Dziękuję ci. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Nie wiem, co bym zrobiła bez ciebie i Artura... - doda Rogowska, nieświadoma tego, że jej mąż jest teraz z Joanną. 