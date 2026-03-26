M jak miłość, odcinek 1921: Marysia w depresji nie tylko przez Artura. Agnes zobaczy ją w fatalnym stanie ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Depresja Marysi da o sobie znać w 1921 odcinku "M jak miłość". Choć przez wiele lat Rogowska nie miała żadnych objawów choroby, która dopadła ją, kiedy Artur Rogowski zdradził ją z prawniczką Teresą (Dominika Łakomska), to teraz znów wystąpią u niej poważne zaburzenia psychiczne: smutek, przygnębienie, połączone z napadami płaczu.

Nie tylko Artur doprowadzi Marysię do depresji w 1921 odcinku "M jak miłość"

Do takiego stanu depresyjnego doprowadzi Marysię w 1921 odcinku "M jak miłość" nie tylko Artur. Co prawda Rogowski ostatnio nie jest wzorem męża, więcej czasu spędza z młodziutką lekarką Joanną Dobrzańską, która się w nim zadurzyła, ale to nie z jego powodu Marysia nagle zacznie się płakać, jakby zupełnie się poddała, nie miała już siły na opiekę nad wnukiem Antosiem (Mark Myronenko), na martwienie się o Pawła (Rafał Mroczek), który nadal nie powie matce, gdzie jest i kiedy wróci do domu.

Agnes zauważy, jak źle jest z Marysią w 1921 odcinku "M jak miłość"

Agnes w 1921 odcinku "M jak miłość" z niepokojem zauważy, jak źle jest z Marysią. Zastanie żonę swojego ojca w kuchni, ze łzami spływającymi po policzkach. Mimo że cały czas pomaga Marysi przy Antosiu, żeby choć trochę ją odciążyć, to teraz zorientuje się, że Rogowska dotarła do miejsca, w którym wpadła w totalną otchłań rozpaczy, że nie radzi sobie z serią dramatycznych zdarzeń, które spadły na jej rodzinę.

17

