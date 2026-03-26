M jak miłość, odcinek 1921: Artur po odrzuceniu przez Joannę wróci do Marysi! Odegra idealnego męża - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-03-26 12:57

W 1921 odcinku "M jak miłość" Artur (Robert Moskwa) z powrotem zjawi się w rodzinnym domu Mostowiaków, gdy Joanna (Dominika Sakowicz) ostatecznie da mu kosza! Decyzja Dobrzańskiej ogromnie zaboli Rogowskiego, który w tym momencie będzie już nawet gotowy na zdradę, ale oczywiście nie da on tego po sobie poznać I to ani swojej pięknej koleżance, ani żonie (Małgorzata Pieńkowska), do której wróci, tak jakby nic się nie stało. W 1921 odcinku "M jak miłość" internista odegra niezłą scenkę przed Rogowską, tak jakby chciał ukryć swoje wyrzuty sumienia. Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Autor: VOD TVP Artur Rogowski (Robert Moskwa) i Marysia Rogowska (Małgorzata Pieńkowska) z serialu "M jak miłość" rozmawiają ze sobą w domu Mostowiaków. On w błękitnej koszuli patrzy w stronę żony, której twarz jest częściowo niewidoczna. Więcej o ich losach na stronie Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" Artur wróci od Joanny do rodzinnego domu Mostowiaków, tak jakby nic się nie stało. A przecież będzie już gotowy na wszystko, nawet na zdradę Marysi, bo z takim zamiarem wymknie się ze swojej imprezy urodzinowej i pojedzie do swojej pięknej koleżanki. Tym bardziej, gdy jeszcze ta otworzy mu drzwi w samym szlafroku. Wówczas napalony Rogowski czym prędzej wejdzie do środka, ale mocno się rozczaruje, bo Dobrzańska da mu kosza!

W 1921 odcinku "M jak miłość" decyzja Joanny ogromnie rozczaruje Artura, ale oczywiście nie da on tego po sobie poznać. Rogowski powtórzy słowa, które wcześniej wmówi Dobrzańskiej, Agnes (Amanda Mincewicz) o tym, że jest szczęśliwy z Marysią i nie zostawi ani jej, ani swojej rodziny, która będzie dla niego najważniejsza. Jednak w tym momencie nie będzie to szczere, ale internista założy maskę, którą utrzyma i po powrocie do domu!

Tak Artur spróbuje zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W 1921 odcinku "M jak miłość" szczęśliwy Artur przekroczy próg rodzinnego domu Mostowiaków, pewny tego, że wszyscy jeszcze na niego czekają. Jednak będzie w błędzie, bo goście już zdążą wyjść, a Marysia będzie akurat po nich sprzątać.

- Jestem! - krzyknie radośnie Artur.

- Goście już wyszli. Coś się stało? - spyta go Marysia.

- Tak, wiesz, ja przepraszam ciebie. Nie sądziłem, że to tyle potrwa - zacznie kajać się przed nią Rogowski, po czym w 1921 odcinku "M jak miłość" wspaniałomyślnie jej zaproponuje, chcąc w ten sposób ukrywać swoje wyrzuty sumienia - Daj, ja to za ciebie zrobię. Ja tu posprzątam... ogarnę. Ale wiesz, co zrobię najpierw? Najpierw zrobię ci gorącą kąpiel, taką z pianą, co?

Rogowski urobi naiwną żonę w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1921 odcinku "M jak miłość" niczego nieświadoma Marysia przystanie na propozycję męża. Tym bardziej, że nie będzie wiedziała, że jeszcze przed chwilą był u Joanny gotowy ją zdradzić, bo przecież okłamie ją, że był u pacjenta.

- Świetnie - uśmiechnie się Rogowska.

Wówczas w 1921 odcinku "M jak miłość" zadowolony Artur od razu przystąpi do działania. Zwłaszcza, że Marysia niczego się nie domyśli, bo przecież bezgranicznie będzie mu ufać. A on nie dość, że nie wyprowadzi jej z błędu, to jeszcze zyska w jej oczach!

Galeria zdjęć 12
Polecany artykuł:

