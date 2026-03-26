M jak miłość, odcinek 1922: Nagła śmierć pokrzyżuje plany Mateusza. Tragiczne wieści o zawale serca ojca! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1922 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ta śmierć odwróci dalsze plany Mateusza i jego przyszłość z Majką. Informacje o zawale dotrą do studentów tuż po spotkaniu i spacerze. Kiedy wejdą do akademika, sprawa stanie się jasna.

Nagła śmierć w 1922 odcinku "M jak miłość"

Majka i Mateusz wybiorą się na spacer i szczerze ze sobą porozmawiają. Dziewczyna wreszcie dostrzeże, że bycie z Tomkiem (Chris Cugowski), który spodziewa się dziecka z byłą ukochaną nie ma większego sensu. Student nie traktuje dobrze Majki, wiecznie kłamał i kręcił. Majka obwieści Mostowiakowi, że to już naprawdę koniec. Chce zerwać z Tomkiem. Nie przewidzi jednak, jak dramatyczną informacją chłopak podzieli się z nią i Mateuszem.

- Podjęłam dzisiaj decyzję, rozstaję się z Tomaszem - obwieści Majka w 1922 odcinku "M jak miłość". - Majka, już to przerabialiśmy... - Mateusz nie weźmie słów koleżanki na poważnie. - Nie, tym razem na serio - powie twardo studentka.

Kiedy znajomi wejdą do akademika, Mateusz będzie myślał, że właśnie zyskuje szansę na zbliżenie się do Majki. Niestety szokujące wieści zastaną ich niemal od wejście do budynku...

- Tomek, musimy porozmawiać - powie Majka na widok chłopaka.

- Mój ojciec zmarł na zawał... Teraz zostałaś mi już tylko ty - wypali Tomasz i widać będzie, że jest kompletnie załamany.

Śmierć ojca Tomka zmieni wiele

To oczywiste, że w takiej sytuacji Majka nie powie chłopakowi tego, co zamierzała. Podejdzie przytulić Tomasza, który chwilę wcześniej dowie się o zawale i śmierci taty. Mateusz zrozumie, że ta sytuacja spowoduje, że Majka nie zerwie z partnerem. Niebawem w "M jak miłość" Mostowiak zajmie się zatem inną dziewczyną, która zacznie mocno zabiegać o jego względy. Chodzi oczywiście o Bognę (Sherazade Wolff). Mostowiak zacznie się poważnie zastanawiać, czy nie jest to dobry moment, by iść na przód, zapomnieć o Majce.

