M jak miłość, odcinek 1921: Franek u Doroty i Bartka znajdzie nie tylko prawdziwą miłość i dom. Oto co połączy go z Hanią - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Decyzja Doroty i Bartka w "M jak miłość", by pomóc Frankowi, który nie mógł dłużej zostać w ośrodku opiekuńczym, bo padł tam ofiarą agresji ze strony kolegów, oznacza, że od tej pory to oni będą rodziną zastępczą dla tego chłopca. Już po tym jak Franek dopuścił do siebie Dorotę, uwierzył w to, że może jej naprawdę zaufać, bo bardzo jej na nim zależy, nastąpi ciąg dalszy tej historii.

Franek będzie synem Doroty i Bartka w "M jak miłość". Co go teraz czeka?

Dzięki swojej determinacji Dorota znalazła drogę do serca zbuntowanego Franka, który wkrótce w "M jak miłość" zamieszka z Lisieckimi w siedlisku w Grabinie. Zgodnie z przewidywaniami Doroty i Bartka ich początki jako nowej rodziny Franka nie będą łatwe. Szczególnie, że chłopiec wiele przeszedł, zmaga się z traumą po tym, co mu zrobił brutalny ojczym. Życie nie rozpieszczało do tej pory Franka, ale teraz ma sporą szansę na normalny dom i kochających rodziców.

Poza tym po przyjeździe do Grabiny Franek nie tylko wejdzie do rodziny Lisieckich, ale także w nowe środowisko, mieszkańców wsi i przyjaciół Lisieckich. Czy znajdzie u nich tyle ciepła i serdeczności, której doświadczył ze strony Doroty? Jedna osoba z rodziny Bartka stanie się szczególnie bliska Frankowi. Chodzi o Hanię, córkę Natalki (Dominika Suchecka).

Tak Franek i Hania poznają się w 1920 odcinku "M jak miłość"

Pierwsze spotkanie Franka i Hani nastąpi już w 1920 odcinku "M jak miłość", kiedy 11-latkę zaczepią we wsi dwaj chłopcy. Zaczną jej dokuczać, śmiać się z Hani i właśnie wtedy w jej obronie stanie Franek, nowy syn Lisieckich! Dzieciaki od razu się polubią i dzięki Hani nie będzie się już czuł tak obco w Grabinie. Bo na razie oprócz Doroty i Bartka nie będzie przecież znał nikogo.

Franek pomoże Hani pierwszego dnia w szkole w 1921 odcinku "M jak miłość"

To już pewne, że Hanię i Franka połączy szczera przyjaźń, dzięki której w kolejnym 1921 odcinku "M jak miłość" chłopiec przeżyje pierwszy dzień w szkole. Córka Natalki, dla której Bartek długo był jak ojciec, udowodni jaką jest miłą, życzliwą dziewczynką. Zaopiekuje się Frankiem w szkole i przy okazji będą mieli okazję bliżej się poznać. Niebawem Franek ponownie pospieszy z pomocą Hani, niczym prawdziwy bohater!

