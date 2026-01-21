M jak miłość, odcinek 1909: Zazdrosna Kasia zawalczy o Jakuba z Martyną? Zrozumie, że może stracić ojca swojego dziecka już na zawsze - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1909 odcinku "M jak miłość" Kasia nie zrezygnuje z kontaktów z Jakubem, mimo kolejnej awantury, jaką zrobi jej szalejący z zazdrości o niego Mariusz. Tym bardziej, że Sanocki wciąż będzie widział w Karskim zagrożenie. I słusznie, bo jego byłej żonie on wcale nie pozostanie obojętny. A to dlatego, że to właśnie jego dziecko będzie nosić pod sercem, mimo iż wciąż będzie okłamywać w tej sprawie zarówno jego, jak i swojego kochanka.

Jednak w 1909 odcinku "M jak miłość" będzie jej z tym coraz trudniej. Zwłaszcza, gdy zda sobie sprawę z bliskości relacji Jakuba z Martyną, która jak usłyszy już nie będzie w stanie bez niego żyć. I te słowa mocno trafią do Karskiej, która zrozumie, że traci go już bezpowrotnie...

- Kasia nosi pod sercem dziecko Jakuba. Widzi, że on oddala się od niej, bo sobie życie z Martyną Na pewno to gdzieś jest takie ukłucie jej emocje, w jej uczucia. Ta świadomość jest dla niej taka no ciężka do przełknięcia, bo widzi, że Jakub naprawdę zmierza w innym kierunku i może go już stracić bezpowrotnie... - przyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Kasia zaskoczy Martynę w domu Jakuba w 1909 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1909 odcinku "M jak miłość" zazdrosna Kasia postanowi do tego nie dopuścić! Czyżby zdecydowała się jednak zawalczyć o swojego byłego męża z Martyną? Tak to będzie wyglądać, przynajmniej dla Wysockiej, która nieźle się zszokuje, gdy ponownie nakryje ją z Karskim.

Zdradzamy, że w 1904 odcinku "M jak miłość" lekarka najpierw zobaczy ich razem w agencji detektywistycznej, a już w 1909 odcinku "M jak miłość" i w domu detektywa, gdzie Karska odwiedzi go po niebezpiecznej akcji z Marcinem, po której obaj wylądują w szpitalu. Ale to Karski mocniej oberwie i złamie rękę, w związku z czym Wysocka wpadnie do niego z posiłkami. Tyle tylko, że uprzedzi ją w tym szczęśliwa Karska, która będzie siedzieć z byłym mężem przy stole.

Zazdrosna Karska postanowi zawalczyć o byłego męża z Wysocką w 1909 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem to w 1909 odcinku "M jak miłość" będzie dla Martyny wezwaniem do walki o Jakuba? Czy Kasia odbierze jej przyjaciela? Tym bardziej, że Wysocka będzie świadoma tego, że Karski wciąż będzie miał do niej słabość, gdyż sam wyzna jej to po powrocie z ich wypadu z gór.

I wydaje się, że w przypadku Kasi w 1909 odcinku "M jak miłość" będzie podobnie, skoro wciąż będzie się kręcić wokół Jakuba. A zwłaszcza, gdy zda sobie sprawę z niebezpieczeństwa ze strony Martyny! Szczególnie, że nie będzie świadoma, że są oni jedynie przyjaciółmi, bo były mąż wciąż to ją kocha! A zatem jak to się skończy? Przekonamy się już niebawem!