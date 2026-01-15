M jak miłość, odcinek 1904: Kasia osaczona przez Mariusza! Cały czas będzie ją kontrolował. To kara za to, że zostawiła Jakuba - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Obsesyjna potrzeba kontroli Kasi w 1904 odcinku "M jak miłość" w wykonaniu Mariusza stanie się coraz bardziej widoczna. Ponieważ Sanocki domyśla się, że ukochana nie jest z nim szczera, że ma przed nim wiele sekretów, zadba o to, by wiedzieć o niej wszystko. To dlatego znów zjawi się w klinice na dyżurze Kasi i dzięki temu upewni się, że jest na oddziale z pacjentami a nie spotyka się z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski).

Obsesja Mariusza na punkcie Kasi coraz większa w 1904 odcinku "M jak miłość"

Zachowanie Mariusza nie umknie uwadze Anety, która w 1904 odcinku "M jak miłość" podpatrzy, że kolejny raz kochanek Kasi wpada do niej z niezapowiedzianą wizytą do kliniki. - Cały czas ją kontroluje. Ja naprawdę nie wiem jak Kaśka może tak żyć! - oceni Aneta w rozmowie z Kamą (Michalina Sosna).

Nie przegap: M jak miłość. Szybki poród Kasi. Dziecko urodzi się za wcześnie i tak się wyda, że nie Mariusz jest ojcem? Córka Jakuba już na świecie. - ZDJĘCIA

Wygląda na to, że w 1904 odcinku "M jak miłość" Kasia zapłaci wysoką cenę za to, że porzuciła Jakuba dla Mariusza, poniesie karę za zdradę cudownego męża. Zachciało jej się związku z miłością ze szkolnych lat i wpakowała się w toksyczną relację z Mariuszem, któremu coraz bardziej odbije, bo chce ją zawłaszczyć dla siebie.

Już jakiś czas temu Aneta ostrzegała Kasię przed Mariuszem, że to co robi, to nie jest żadna troska, tylko potrzeba kontroli i jakaś obsesja! Dalej nie będzie potrafiła zrozumieć, jak przyjaciółka chce być z facetem, który jej nie ufa!

Kasia zmyli Mariusza i w 1904 odcinku "M jak miłość" spotka się z Jakubem!

Czy Kasia w 1904 odcinku "M jak miłość" okaże się na tyle sprytna, żeby zmylić Mariusza, kiedy odwiedzi byłego męża w jego agencji? A może Sanocki będzie ją śledził i zobaczy, że pojedzie do Karskiego? Tego dnia Kasia spotka się też z szantażystką Anką Sokołowską (Katarzyna Russ), która na jej polecenie sfałszowała wynik testu na ojcostwo i jako jedyna wie, że to Jakub, a nie Mariusz jest ojcem jej dziecka. Po powrocie do domu kochanek urządzi Kasi przesłuchanie.

- Gdzie byłaś? Bo skończyłaś pracę o 14... Co robiłaś przez resztę popołudnia? - Mariusz nie da za wygraną, żeby znać każdy ruch Kasi.