M jak miłość, odcinek 1904: Kasia zazdrosna o Jakuba! Usłyszy jak Martyna mówi, że nie może bez niego żyć - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-01-15 14:40

W 1904 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) znów poczuje zazdrość o Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), który odnalazł szczęście u boku Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Przypadek sprawi, że była żona Karskiego usłyszy, jak Wysocka mówi, że nie może już bez niego żyć. Po wspólnym wyjeździe w góry przyjaciele będą bowiem razem spędzać każdą wolą chwile. Dla Kasi stanie się jasne, że Jakub ma przy sobie kobietę, która potrafi go docenić. Nie to co ona, która go zdradziła, porzuciła dla Mariusza (Mateusz Mosiewicz) i jeszcze okłamała, że jest w ciąży z kochankiem...

"M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kolejne spotkanie Kasi i Jakuba w 1904 odcinku "M jak miłość" upłynie w napiętej atmosferze. Nie tylko dlatego, że Karski wciąż kocha byłą żonę, nie potrafi się od niej odciąć, zapomnieć i pogodzić się z tym, że wybrała Mariusza, że to z nim założy rodzinę, kiedy urodzi się dziecko. Oczywiście Kuba nadal nie domyśli się, że Kasia oszukuje ich obu, że dostał sfałszowane wyniki testu na ojcostwo i to z nim była żona jest w ciąży, to on jest ojcem jej dziecka. 

Kasia odwiedzi Jakuba w agencji w 1904 odcinku "M jak miłość" i wpadnie na Martynę

Po co w 1904 odcinku "M jak miłość" Kasia przyjdzie do agencji detektywistycznej Jakuba? Czy po to, by prosić Karskiego o pieniądze, bo tego dnia znów padnie ofiarą szantażu Anki Sokołowskiej, która wróci i zażąda więcej pieniędzy w zamian za milczenie o ojcu dziecka Kasi? Nie byłaby tak bezczelna, wiedząc, że Kuba musiał wziąć kredyt, żeby spłacić jej część domu po rozwodzie. A może poszuka u niego wsparcia i pociechy, bo z Mariuszem będzie jej się układało coraz gorzej?

Dość powiedzieć, że Kasia w 1904 odcinku "M jak miłość" przekona się, jak ważną osobą w życiu Jakuba stała się Martyna. Niespodziewanie podczas jej odwiedzin w agencji wpadnie tam także Wysocka. I to ze słodką niespodzianką dla Kuby. 

- Już nie mogę bez ciebie żyć... -krzyknie od drzwi z uśmiechem na ustach, lecz nagle zauważy Kasię. - Hej... - przywita się z byłą żoną Karskiego. 

Zaskoczona i coraz bardziej zazdrosna Kasia błyskawicznie wyjdzie, nie chcąc dalej patrzeć na Jakuba z Martyną. - Nie będę wam przeszkadzać... - pożegna się z Karskim i jego kobietą. Nie będzie bowiem wiedziała, co tak naprawdę łączy Kubę i Martynę, czy to tylko przyjaźń, czy już są razem. 

Jakub wciąż kocha Kasię i marzy, że o dziecku. To wyznanie zszokuje Martynę w 1904 odcinku "M jak miłość"

A Karski w 1904 odcinku "M jak miłość" wyzna nagle Wysockiej  że wciąż nie jest gotów na zupełnie odcięcie od Kasi, zerwanie z nią kontaktów. - Tak długo marzyłem o rodzinie, że teraz, za każdym razem, kiedy widzę Kasię… zastanawiam się, co by było, gdyby to dziecko było nasze. Gdyby cała reszta nigdy się nie wydarzyła. Czysty masochizm…

- Dobrze, że przynajmniej potrafisz to przed sobą przyznać - stwierdzi Martyna. 

M jak miłość.Martyna kochanką Jakuba. Kasia poczuje zazdrość o byłego męża 

