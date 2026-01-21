M jak miłość. Mariusz oświadczy się Kasi! Zrobi to, bo będzie pewien, że urodzi jego dziecko - ZDJĘCIA, WIDEO

Ciężarna Kasia wciąż będzie okłamywać Mariusza w sprawie dziecka w "M jak miłość"!

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" Mariusz postanowi zrobić kolejny krok w swoim związku z ciężarną Kasią. Tym bardziej, że poród Karskiej będzie już zbliżał się wielkimi krokami, a on ogromnie będzie oczekiwał ich dziecka. Mimo iż nie będzie ono wcale planowane, gdyż jego ukochana zajdzie w ciążę już na początku ich znajomość. I choć tak naprawdę będzie nosić pod sercem dziecko Jakuba, to Sanocki wciąż będzie ślepo wierzył, że jest ono jego!

- Mariusz oczekuje bardzo tego dziecka, bo ma takie poczucie, że to jest coś, co naprawdę ich cementuje, połączy, że oni naprawdę będą żyć spokojnie, jak w bajce - powiedział Mateusz Mosiewicz w "Kulisach M jak miłość".

Karska wciąż nie będzie chciała, aby jej sekret wyszedł na jaw w 1904 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w następnych odcinkach "M jak miłość" Kasia wciąż będzie go okłamywać, a na dodatek znów zapłaci szantażystce Ance (Katarzyna Russ), aby tylko jej sekret nie wyszedł na jaw. A to dlatego, że Sokołowska jako jedyna mogłaby ją zdradzić nie tylko przed kochankiem, ale i byłym mężem, gdyż przecież to ona będzie odpowiedzialna za sfałszowanie wyników DNA na ojcostwo jej dziecka. A Karska nie będzie chciała, aby wyszło to na jaw!

Zwłaszcza, że już w 1904 odcinku "M jak miłość" Mariusz stanie się coraz bardziej zazdrosny o Jakuba, z którym jego ukochana wciąż będzie mieć kontakt i się widywać, czym doprowadzi go już do szewskiej pasji! Sanocki znów zacznie robić jej wymówki, przez co Karska tym bardziej nie będzie chciała, aby jej sekret wyszedł na jaw!

Nie będzie happy endu u Kasi i Mariusza w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Jednak w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zupełnie nie będzie spodziewać się oświadczyn Mariusza! Zdradzamy, że Karska stanie jak wryta, gdy Sanocki uklęknie przed nią na jego kolano i zada jej najważniejsze pytanie w trakcie uroczystej kolacji w jego domu.

- Wyjdziesz za mnie? - spyta Mariusz, czym kompletnie zszokuje Kasię.

Szczególnie, że sama Kasia wcale nie będzie taka pewna, czy będzie chciała spędzić z nim resztę życia. A to dlatego, że już w 1904 odcinku "M jak miłość" zacznie coraz bardziej żałować, że zostawiła dla niego Jakuba, który teraz będzie blisko z Martyną (Magdalena Turczeniewicz)!

Do tego stopnia, że Karska stanie się zazdrosna o byłego męża, gdyż zrozumie, że powoli już traci ojca swojego dziecka już bezpowrotnie. Czy zatem w tej sytuacji zgodzi się wyjść za Mariusza? A może wręcz przeciwnie? Lub tak, ale i w końcu z wyjściem na jaw jej sekretu?

Tym bardziej, że w "Kulisach M jak miłość" widać aktora w garniturze ślubnym, a jakiś czas temu Paulina Lasota chwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem w sukni ślubnej. Czy zatem po przyjęciu oświadczyn Sanockiego i ich ślubie lub w jego trakcie ta bańka pęknie? Przekonamy się już niebawem!

- Ale nie zawsze każda bajka dobrze się kończy... - podsumował wymownie Mateusz Mosiewicz w "Kulisach M jak miłość".