M jak miłość, odcinek 1916: Mateusz uratuje matkę Majki. Wpadnie mu w ramiona i odkryje, że się zakochał? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Mateusz Mostowiak w 1916 odcinku "M jak miłość" znów będzie bohaterem w oczach Majki. Dopiero co ruszył na ratunek tonącemu chłopcu, wyciągnął go z rzeki, narażając własne życie, a teraz ocali matkę Majki, która bez zapowiedzi przyjedzie do Warszawy, zjawi się na uczelni i przekaże córce, że wpakowało się w poważne kłopoty. Wyznając, że ma olbrzymie długi i będzie błagać Majkę o pomoc.

Majka Majki w 1916 odcinku "M jak miłość" będzie błagała o pomoc

- Przed wakacjami potrzebne były korepetycje dla Oli, a potem miała klasowy wyjazd, na którym złamała nogę... Leczenie, rehabilitacja. To wszystko kosztuje. Więc wzięłam szybką pożyczkę w takiej firmie... A wczoraj był u nas komornik - matka Majki uprzedzi w jak ciężkiej jest sytuacji. Doda też, że zapożyczyła się na 10 tysięcy złotych, a do tego dojdą gigantyczne odsetki za brak spłaty pożyczki w terminie.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1916: Ewelina i Michał wezmą ślub! Ogłoszą radosną nowinę w Grabinie - ZDJĘCIA

Mateusz pomoże matce Majki dzięki Piotrkowi w 1916 odcinku "M jak miłość"

Co prawda przyjaciele Majki ze studiów, z Mateuszem na cele w 1916 odcinku "M jak miłość" będą chcieli zrobić zbiórkę pieniędzy, żeby jej matka mogła spłacić dług, ale to, co mają młodzi żołnierze nie wystarczy. Mostowiak wpadnie jednak na pomysł, żeby poprosić o poradę prawną kuzyna, Piotrka Zduńskiego (Marcin Mroczek). To dzięki niemu uda się szybko załatwić sprawę.

Nie tylko Majka, ale przede wszystkim jej matka odetchną z ulgą. Windykacja zostanie wstrzymana, spłata pożyczki zostanie rozłożona na dogodne raty, więc wszystko się uda.

Majka rzuci się Mateuszowi w ramiona w 1916 odcinku "M jak miłość"

W dowód wdzięczności szczęśliwa Majka w 1916 odcinku "M jak miłość" rzuci się Mateuszowi na szyję, a zakochany Mostowiak po raz kolejny udowodni przyjaciółce, że może na niego liczyć, że zawsze jej pomoże. Co nie umknie uwadze Tomka, który zrobi się coraz bardziej zazdrosny o Majkę. Chociaż cały czas ją zdradza! Nie tylko z Justyną (Marta Malinowska), która jest z nim w ciąży, ale także z nową dziewczyną.

Tomek weźmie ślub z inną i wystawi Majkę w 1916 odcinku "M jak miłość"?

Zakłamany, niewierny Kubicki w 1916 odcinku "M jak miłość" zamiast Majkę wesprzeć po cichu znów będzie myślał o romansie. Ojciec Justyny przyjedzie na uczelnię i zaproponuje chłopakowi, by się z jego ciężarną córką ożenił – oferując przy okazji spore pieniądze. Tomek wyzna w końcu Jankowi (Jakub Sirko), że pomysł na ślub z Justyną wydaje mu się kuszący.

- Facet to król kurczaków, ma pod Warszawą największe w Polsce kurze fermy. W pakiecie dom, samochód, posada za gruby hajs…

- I co z tym zrobisz?

- Trochę mnie kusi, to by mnie nieźle ustawiło! - Tomek nie będzie już myślał o tym, że zrani Majkę.

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.