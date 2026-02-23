M jak miłość, odcinek 1911: Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! Uratuje jej brata przed utonięciem i taki będzie początek ich historii - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Mateusz Mostowiak zachowa się jak bohater i w 1911 odcinku "M jak miłość" wyciągnie z wody tonące dziecko! Wydarzenia, które rozegrają się w ostatnich dniach września, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego i powrotem żołnierza na studia i do służby wojsku, będzie miały ogromny wpływ na jego przyszłość na uczelni. A także na życie osobiste i relację z Majką.

Czy Mateusz zapomni o Majce w 1911 odcinku "M jak miłość"?

Co prawda młody Mostowiak w 1911 odcinku "M jak miłość" nie przestanie kochać Majki, która wróciła do swojego niewiernego chłopaka Tomka (Chris Cugowski), ale przeznaczenie ześle mu jeszcze jedną dziewczynę. I w to w momencie, kiedy do Mateusza dotrze, że zakochana Majka jeszcze długo będzie miała klapki na oczach, że skoro wybaczyła Tomkowi, że ją zdradził i będzie miał dziecko z Justyną (Marta Malinowska). Mało tego, akceptuje to, że Tomek "opiekuje się" swoją byłą kochanką w zagrożonej ciąży.

Tragiczny finał wyprawy Mateusza i Majki nad rzekę w 1911 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że Mateuszowi w 1911 odcinku "M jak miłość" zostanie tylko przyjaźń z Majką, którą w ostatnie dni lata zabierze razem z Matyldą rzekę. Właśnie tam Mostowiak zostanie prawdziwym bohaterem! Uratuje życie dziecku, które zacznie się topić podczas kąpieli w rzece. Od razu pośpieszy na pomoc tonącemu chłopcu Igorowi (Maksymilian Obst). Nie tylko wyciągnie go z wody, ale także na brzegu przeprowadzi reanimację. Dzięki Mateuszowi chłopiec przeżyje.

Z wdzięczności za ocalenie Igora jego siostra Bogna rzuci się Mateuszowi w ramiona, a Majka i Matylda w 1911 odcinku "M jak miłość" będą pod wrażeniem bohaterskiej postawy Mostowiaka. I będą przyglądać się temu, jak przytuli Bognę. Właśnie wtedy Majka poczuje ukłucie zazdrości o Mateusza? Na to wygląda.

Odważny wyczyn Mateusza zostanie też zauważony przez władze uczelni, Wojskowej Akademii Technicznej. Za uratowanie życie dziecku Mostowiak dostanie specjalne odznaczenie i pochwałę.

Nowi bohaterowie w obsadzie "M jak miłość" od 1911 odcinka

Do obsady "M jak miłość" w 1911 odcinku dołączy dwójka nowych bohaterów - Bogna i Igor. Dziewczynę, którą Mateusz pozna nad rzeką zagra 20-letnia Sherazade Wolff, aktorka znana dotąd z roli Uli Hoffer w "Na Wspólnej". W postać Igora, brata Bogny, wcieli się 11-letni Maksymilian Obst, znany z filmu "Polowanie" oraz z gościnnych występów w serialach m.in. "Na sygnale", "Dewajtis", "Na dobre i na złe".

