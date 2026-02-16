M jak miłość, odcinek 1912: Budzyński wpadnie w zasadzkę klientki. Zaliczy wpadkę przed Magdą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Do obsady "M jak miłość" od 1912 odcinka dołączy Anna Prus. 44-letnia aktorka znana z występów w takich produkcjach jak "Pierwsza miłość", "Przyjaciółki", "Ślad", "Święty", czy gościnnych ról w "Na dobre i na złe" i "Barwy szczęścia". Czy jako klientka Budzyńskiego piękna, pewna siebie i nieznosząca sprzeciwu Anna zostanie na dłużej? Wydaje się, że po tym jak Andrzej wpadnie jej w oko, nie tak szybko odpuści.

Tak w 1912 odcinku "M jak miłość" klientka Andrzeja będzie chciała go poderwać

Jaki będzie początek znajomości Budzyńskiego i Anny w 1912 odcinku "M jak miłość"? Klientka Andrzeja odwiedzi kancelarię pod pretekstem podziękowania za wygraną sprawę, której na razie kulisy pozostaną nieznane.

- Byłam w pobliżu i jeszcze raz chciałam podziękować. Fantastyczna robota. Mam nadzieję, że mimo zakończenia procesu jeszcze kiedyś na siebie wpadniemy gdzieś na mieście - zasugeruje z zalotnym uśmiechem na ustach Anna.

Budzyński nie będzie zainteresowany Anną w 1912 odcinku "M jak miłość"

Jednak Budzyński w 1912 odcinku "M jak miłość" da klientce do zrozumienia, że nie jest zainteresowany spotkaniami poza kancelarią. Grzecznie, ale stanowczo ją odtrąci. Sadowska wcale się nie zrazi. Nie będzie ukrywała, że żonaty prawnik wpadł jej w oko. Nie odstraszy jej ani obrączka na palcu Andrzeja, ani też Magda, która pracuje teraz ze swoim mężem w kancelarii jako prawniczka.

- W biznesie nauczyłam się jednego: po pierwszych nieudanych pertraktacjach nie wolno się poddawać. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy - powie Anna na pożegnanie.

Ale na tym nie koniec, bo w 1912 odcinku "M jak miłość" zaloty Anny szybko przybiorą zaskakującą formę! Budzyński nie będzie wiedział, jak ma zareagować, kiedy kurier przyniesie dla niego kwiaty do biura. Chcąc uniknąć niepotrzebnych podejrzeń Magdy, wręczy bukiet żonie, przekonując ukochaną, że jest właśnie dla niej. Nie zauważy jednak dołączonego do kwiatów anonimowego bileciku z zaproszeniem na kolację.

Tajemniczy wielbiciel Magdy w 1912 odcinku "M jak miłość"

Budzyński zaliczy wpadkę przed Magdą w 1912 odcinku "M jak miłość"? Niezupełnie, bo kiedy Magda znajdzie karteczkę, zacznie podejrzewać, że sama ma tajemniczego wielbiciela. Tymczasem Anna zadzwoni do Andrzeja, by odwołać "spotkanie" w restauracji z powodu pilnego wyjazdu służbowego. Zapowie jednak żonatemu prawnikowi, że na tym jednym zaproszeniu na pewno nie skończy...