M jak miłość, odcinek 1906: Przebita opona w samochodzie Natalki to dopiero początek? Paula nie pogodzi się z utratą Karskiego - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Niezdecydowana Natalka przez ponad dwa lata celebrowała swoje nieodwzajemnione uczucie do Bartka (Arkadiusz Smoleński), dając do zrozumienia Adamowi, że nie jest nim zainteresowana. Wszystko się zmieni w odcinku 1906. serialu „M jak miłość”. Oboje rozpoczną nowy rozdział w życiu – i napiszą go wspólnie.

Niebezpieczna Paula - odcinek 1906 „M jak miłość”

Zostawiona na lodzie, wzgardzona przez Adama Paula nie odpuści ani jemu ani Natalce. W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” Mostowiaczka znowu się na nią natknie w Gródku. A potem zauważy z irytacją, że opona w jej samochodzie została celowo przebita. Powie o tym w pracy Adamowi, a on bardzo się tym przejmie. Zapyta podwładną, czy spotkała się z jego przyjaciółką i sam wyjaśni: - Byłem z Paulą. Może raczej... spotykaliśmy się. Ale już jakiś czas temu z nią zerwałem. Mam czyste sumienie i... jestem wolny.

Natalka i Adam wreszcie razem w odcinku 1906. serialu „M jak miłość”

W tym samym, 1906. odcinku serialu „M jak miłość” Adam da Natalce do zrozumienia, że teraz pora na jej ruch. On nie ma już żadnych zobowiązań i jest do wzięcia. Mostowiaczka wreszcie się zdecyduje skorzystać z nadarzającej się okazji, która uszczęśliwi nie tylko ją, ale i Hanię (Wiktoria Basik). Finał odcinka rozegra się w sypialni, gdzie Karski przyzna, że o wiele za długo czekał na tę chwilę, chociaż naprawdę było warto…

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl

M jak miłość. Natalka i Karski będą razem! Ona stanie na drodze do ich szczęścia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.