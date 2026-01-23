M jak miłość, odcinek 1906: Przebita opona w samochodzie Natalki to dopiero początek? Paula nie pogodzi się z utratą Karskiego - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2026-01-23 12:45

W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” wzgardzona przez Adama (Patryk Szwichtenberg) Paula (Marcelina Kieres) nie odpuści. Za zerwanie zemści się na Natalce (Dominika Suchecka). Policjantka spotka ją w Gródku, a potem zorientuje się, że ktoś jej przebił oponę… Karski będzie tym bardzo zaniepokojony. Podkreśli w rozmowie z Mostowiaczką, że jest już wolny, a Natalia wreszcie skorzysta z okazji.

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Niezdecydowana Natalka przez ponad dwa lata celebrowała swoje nieodwzajemnione uczucie do Bartka (Arkadiusz Smoleński), dając do zrozumienia Adamowi, że nie jest nim zainteresowana. Wszystko się zmieni w odcinku 1906. serialu „M jak miłość”. Oboje rozpoczną nowy rozdział w życiu – i napiszą go wspólnie.

Niebezpieczna Paula - odcinek 1906 „M jak miłość”

Zostawiona na lodzie, wzgardzona przez Adama Paula nie odpuści ani jemu ani Natalce. W odcinku 1906. serialu „M jak miłość” Mostowiaczka znowu się na nią natknie w Gródku. A potem zauważy z irytacją, że opona w jej samochodzie została celowo przebita. Powie o tym w pracy Adamowi, a on bardzo się tym przejmie. Zapyta podwładną, czy spotkała się z jego przyjaciółką i sam wyjaśni: - Byłem z Paulą. Może raczej... spotykaliśmy się. Ale już jakiś czas temu z nią zerwałem. Mam czyste sumienie i... jestem wolny. 

Natalka i Adam wreszcie razem w odcinku 1906. serialu „M jak miłość”

W tym samym, 1906. odcinku serialu „M jak miłość” Adam da Natalce do zrozumienia, że teraz pora na jej ruch. On nie ma już żadnych zobowiązań i jest do wzięcia. Mostowiaczka wreszcie się zdecyduje skorzystać z nadarzającej się okazji, która uszczęśliwi nie tylko ją, ale i Hanię (Wiktoria Basik). Finał odcinka rozegra się w sypialni, gdzie Karski przyzna, że o wiele za długo czekał na tę chwilę, chociaż naprawdę było warto…

