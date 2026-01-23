M jak miłość, odcinek 1904: Jakub zarzuci Martynie, że nie ma po co kontaktować się z Marcinem. Porówna ich do siebie i Kasi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jeszcze zanim dojdzie do szczerej rozmowy z Martyną w agencji detektywistycznej, Jakub przeżyje nerwowe chwile. Pod jego dom podjadą policjanci, którzy będą pytać o Kasię i jej siostrę Justynę (Magdalena Wieczorek). Karski bez wahania stanie po stronie byłej żony, nie wyda jej, nie zdradzi, że wie cokolwiek o ucieczce Justyny, a chwilę później uprzedzi Kasię telefonicznie o zainteresowaniu funkcjonariuszy.

Martyna przyłapie Kasię i Jakuba

To właśnie po tej interwencji Kasia pojawi się w biurze detektywistycznym Jakuba. Będzie rozbita, zestresowana i wdzięczna za to, że Kuba znów ją ochronił. Między byłymi małżonkami szybko odżyje bliskość, której nie da się już udawać. Kiedy Martyna zauważy, że Jakub i Kasia wciąż są sobie bliscy, zrobi wymowną minę. Wysocka w 1904 odcinku "M jak miłość" natknie się na Kasię i od razu wyczuje, że relacja byłych małżonków daleka jest od obojętności. Nie skomentuje tego wprost, ale napięcie stanie się wyraźne. Gdy Kasia wyjdzie, Jakub sam zacznie temat, jakby chciał się wytłumaczyć.

Jakub dowali Martynie. Przypomni, że on i Kasia byli o wiele bliżej

– Nie musisz się przede mną tłumaczyć – powie Wysocka, próbując uciąć tłumaczenia detektywa. Karski pójdzie dalej i uderzy w porównanie, które zaboli oboje.

– Ty nie musisz kontaktować się z Marcinem, nie byliście małżeństwem. Nie łączą was wspólne sprawy, rodzina – uzna Jakub, odnosząc się do siebie i Kasi.

– Auć – skwituje Martyna.

– Sorry, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało – wycofa się szybko Kuba. Wysocka nie da się jednak zbyć. Wprost nazwie to, co widzi u Jakuba od dawna.

– Powiedzieć ci coś? Dla mnie te wasze wspólne sprawy to ściema. Tak naprawdę nie masz ochoty i gotowości, żeby się odciąć od swojej byłej żony, nawet nie chcesz. Nie chcę cię oceniać, ale dla mnie to jest masochizm – wypali bez ogródek.

Te słowa trafią w sedno. Jakub nie zaprzeczy, bo doskonale wie, że mimo rozwodu wciąż czuje się odpowiedzialny za Kasię i że wcale nie potrafi, a może nawet nie chce, jej z życia wymazać.

W 1904 odcinku „M jak miłość” stanie się jasne, że relacja Jakuba i Martyny nie ma szans ruszyć dalej, dopóki Kasia wciąż zajmuje tak ważne miejsce w jego sercu.