M jak miłość, odcinek 1914: Wstrząs u Rogowskich po śmierci Franki. Agnes będzie w zmowie z Basią! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nie minie jeszcze ból po śmierci Franki, którą Rogowscy kochali jak własną córkę, a w 1914 odcinku "M jak miłość" już przyjdzie im się zmierzyć z kolejną stratą w rodzinie. I to w tak trudnym momencie, bo Marysia i Artur nie przestaną się opiekować Antosiem(Mark Myronenko). Paweł (Rafał Mroczek) wciąż nie wróci do Grabiny po syna, pozostanie w ukryciu, by w samotności przeżywać żałobę po France, uporać się z jej odejściem.

Tymczasem w domu w Grabinie 17-letnia Basia dojdzie do wniosku, że przyszła pora na życiową rewolucję, że potrzebuje jakieś zmiany i musi się wyrwać z rodzinnej wsi. Dlaczego właśnie teraz?

Rozstanie Basi i Michała w 1914 odcinku "M jak miłość"

Basia w 1914 odcinku "M jak miłość" ostatecznie rozstanie się z Michałem (Igor Pawłowski), piłkarzem, z którym już od dawna jej się nie układało. Złamane serce młodej Rogowskiej dość szybko uda się uleczyć, bo Basia zaplanuje prawdziwą, życiową przygodę. Wpadnie na pomysł wyjazdu na uczniowską wymianę do Niemiec. Tam, skąd pochodzi jej przyrodnia siostra Agnes. Jeśli wyjedzie, to opuści nie tylko rodziców, ale także babcię Barbarę (Teresa Lipowska) i Agnes, która dopiero co z nimi zamieszkała i zaczęła pracować w przychodni Rogowskich w Lipnicy jako pediatra.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1915: Jakub po porodzie Kasi nie dowie się, że Zosia to jego córka! Dopiero, kiedy będzie potrzebna krew dla dziecka pozna prawdę?

Agnes w 1910 odcinku "M jak miłość" poprze decyzję Basi o wyjeździe do Niemiec

O ile Agnes w 1914 odcinku "M jak miłość" poprze decyzję Basi, że chce się rozwijać, uczyć w Niemczech i tam zapomnieć o Michale, to z Rogowskimi nie pójdzie tak łatwo. Nawet Barbara uzna, że życie jest tak krótkie i niesprawiedliwe, że Basia powinna korzystać z możliwości, jakie się przed nią otwierają. Dlatego nie tylko nowa siostra Basi, lecz także ukochana babcia, z którą łączy ją szczególna więź, staną po stronie nastolatki.

Czy Basia wyjedzie z Grabiny i zostawi Rogowskich w 1910 odcinku "M jak miłość"?

Czy Rogowscy w 1914 odcinku "M jak miłość" zgodzą się na wyjazd Basi do Niemiec? Na pewno przydałaby się Marysi do pomocy w opiece nad Antosiem. Także Artur nie będzie sobie wyobrażał rozstania z córką, szczególnie teraz, kiedy dowiedział się, że jest ojcem Agnes i ma obok siebie aż dwie córki, cała rodzina wreszcie jest w komplecie. Bez zgody Marysi i Artura nastolatka nie ma co marzyć o wyjeździe z Polski. Ale wciągnięta w spisek Basi Agnes pomoże jej przekonać rodziców.

M jak miłość. Agnes nie zostanie w domu Mostowiaków? Rogowski nie zatrzyma córki? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.