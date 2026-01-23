M jak miłość, odcinek 1904: Jakub do końca będzie bronił Kasi. Wstawi się za byłą żoną u policjantów - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub w 1904 odcinku „M jak miłość” zyska idealną sposobność do tego, by podstawić byłą żoną policji. Funkcjonariusze sami podjadą pod dom Karskiego, gdzie niegdyś mieszkał z Kasią. Padną pytania o zniknięcie Justyny, która jakiś czas temu uciekła na Dominikanę. Wszystko po to, by nie stawiać się na odbyciu kary w więzieniu.

Jakub zmyli policjantów. Nie wyda Kasi w 1904 odcinku „M jak miłość”

Policjanci przedstawią się i zaczną pytać o Katarzynę Karską. Kuba szybko przekaże, że jest po rozwodzie z Kasią.

- To moja była żona. Jesteśmy po rozwodzie, już tu nie mieszka. W czym mogę pomóc?

- Z naszych informacji wynika, że jest zameldowana pod tym adresem - uzna jeden z policjantów.

- To nieaktualne. Z tego co wiem wymeldowała się miesiąc temu - sprostuje detektyw. - Coś się stało? - zada konkretne pytanie.

- Chcielibyśmy porozmawiać o jej siostrze. Justynie Stawskiej, jest poszukiwana do odbycia kary. Chcemy ją przesłuchać w charakterze świadka - doprecyzuje mężczyzna.

- Świadka? W sprawie? - Karski od razu wejdzie w rolę obrońcy. Słowiem nie wspomni, że Stawska wie doskonale, gdzie pojechała Justyna. - (…) Nie utrzymujemy żadnego kontaktu - dopowie Jakub dając do zrzoumienia, że ani on, ani Kasia nic nie wiedzą o Justynie.

Mało tego, Kuba chwilę po spotkaniu z policją zadzwoni do Kasi, by ją uprzedzić. To pokaże, że nie tylko nie wyda jej ani jej siostry przed policją, ale także spróbuje uprzedzić Stawską, by nie miała niemiłych zaskoczeń.

Jakub wziąć czuje coś do Kasi?

Kasia może liczyć na Jakuba, nawet mimo rozwodu. Widzowie wiedzą także, że Stawska udaje, że zaszła w ciążę z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Wkrótce może żałować swoich wyborów.