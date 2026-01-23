M jak miłość, odcinek 1908: Żak i Kisielowa wyjadą z Grabiny z hukiem! Ambitne plany pani sołtys zaskoczą każdego 

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku „M jak miłość” Kisielowa i Żak rozpoczną przygotowania do wyjazdu z typową dla siebie energią. Pani sołtys z werwą ogarnie wszystkie formalności, a Żak będzie się starał nie odstawać od żony w jej ambitnych planach. Nie zabraknie też typowych dla pary zabawnych sytuacji, bo zarówno Kisielowa, jak i Żak mają swoje przyzwyczajenia i dziwactwa, które czasem prowadzą do komicznych spięć.

Wyjazd Kisielowej i Żaka z Grabiny w 1908 odcinku "M jak miłość"

Pani sołtys wraz z mężem udadzą się na zaplanowany pobyt w sanatorium. Jak się można domyślać, to nie będzie spokojny czas relaksu. Oboje uznają, że są w stanie zdobyć tytuł królowej i króla turnusu! W sanatorium para zamierza błysnąć – Zofia nie zamierza odpuścić żadnej okazji, by zostać królową. Będzie obserwować wszystkich uczestników, planować sojusze i… walczyć o swój tytuł. Żak, choć początkowo nieco sceptyczny, szybko wciągnie się w rywalizację i stanie u boku żony, gotowy wspierać każdy jej ruch. Ich dynamiczny duet z pewnością przyciągnie uwagę pozostałych kuracjuszy i sprawi, że nie zabraknie emocji, zabawnych sytuacji i lekkiego chaosu.

Mieszkańcy Grabiny odetchną z ulgą?

Wyjazd Kisielowej i Żaka z Grabiny w 1908 odcinku „M jak miłość” nie pozostanie bez echa wśród mieszkańców wioski. Sąsiedzi i przyjaciele będą obserwować ich działania z mieszanką rozbawienia i zaskoczenia. Już samo ogłoszenie wyjazdu wzbudzi spore emocje, a ambitne plany pani sołtys sprawią, że nikt nie będzie mógł oderwać od nich wzroku.