M jak miłość, odcinek 1896: Szantażystka Kasi wyda ją przed Mariuszem? Tylko ona wie, że Jakub jest ojcem dziecka - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęście Kasi u boku Mariusza w 1896 odcinku "M jak miłość" to będą pozory. Zbudowała ich związek na kłamstwie, które teraz jak toksyna będzie od środka niszczyło Kasię i doprowadzi do tego, że kochanek przestanie jej ufać. Poza tym Sanocki odsłoni gorszą stronę swojej osobowości. Za twarzą troskliwego, opiekuńczego partnera kryje facet chorobliwie zazdrosny o Kasię, który będzie chciał kontrolować jej życie. Dlaczego? Żeby Jakub nigdy więcej nie zbliżył się do jego ciężarnej kobiety i "ich" dziecka".

Zachowanie Mariusza w 1896 odcinku "M jak miłość" wzbudzi coraz większy niepokój Kasi, która nawet zacznie żałować, że zostawiła dla niego Karskiego. Będzie już za późno na skruchę. Szczególnie po tym, jak okłamała Jakuba, że dziecko jest Mariusza!

Kasia szantażowana przez Ankę w 1896 odcinku "M jak miłość"

Na tym problemy Kasi wcale się nie skończą, bo w 1896 odcinku "M jak miłość" odezwie się do niej Anka Sokołowska, laborantka, która sfałszowała dla niej wynik testu na ojcostwo, żeby Karski uwierzył, że niewierna żona jest w ciąży z kochankiem. Dawna przyjaciółki poprosi Kasię o przysługę, bo odejdzie od męża, hazardzisty, który narobił długów i przez niego straciła wszystko.

Prośba Anki w 1896 odcinku "M jak miłość" to będzie jednak zwykły szantaż. W zamian za milczenie o ojcu dziecka Kasi, zażąda dużych pieniędzy.

- Muszę uciekać. Zacząć wszystko od nowa. Po prostu chronić małą. I mam wielką prośbę... Mogłabyś tak na start pożyczyć mi 30 tysięcy euro? Znalazłam niewielkie mieszkanie. Potrzebuję jakiś pieniędzy...

- Ale to grubo ponad 100 tysięcy?

- Wiem, ale mam nóż na gardle. Ty też kiedyś miałaś i ja ci pomogłam...

- Tak, ale dzięki temu nasze rachunki się wyrównały i nie jestem ci nic winna - przypomni Kasi.

- Tak myślisz?

- To mnóstwo pieniędzy... - Kasia nie odmówi, bo będzie wiedziała, że teraz Anka może ja wydać.

Mariusz będzie śledził Kasię i zobaczy ją z Anką w 1896 odcinku "M jak miłość"

Na miejscu spotkania Kasi z Anką w 1896 odcinku "M jak miłość" zjawi się Mariusz, który będzie śledził ukochaną. Co prawda nie usłyszy tej rozmowy, ale domyśli się, że Kasia ukrywa przed nim znacznie więcej niż kontakty z Jakubem.

- I jak będzie? Pomożesz mi z tą sprawą? - Anka nie odpuści nawet przy Mariuszu, który wyczuje fałsz partnerki.

- Tak jasne. Zobaczę, co da się zrobić i zadzwonię... - wykręci się Kasia, która wmówi Sanockiemu, że chodzi o "zawodową" sprawę.

- Mógłbyś mi w końcu zaufać! - rzuci do niego z pretensją w głosie.

- Staram się, ale robisz wszystko, żebym nie mógł - stwierdzi Mariusz.

W finale 1896 odcinka "M jak miłość" Kasia ulegnie szantażowali Anki, przeleje na jej konto 30 tysięcy euro, ale to wcale nie oznacza, że jej wspólniczka w oszustwie zachowa milczenie.