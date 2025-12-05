M jak miłość, odcinek 1896: Kasia perfidnie oszuka Mariusza, ale on nie uwierzy! Zapłaci szantażystce Ance - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kłamstwa Kasi w 1896 odcinku "M jak miłość" nie wyjdą jeszcze na jaw, ale Mariusz Sanocki zacznie podejrzewać, że ukochana nie jest z nim szczera. Póki co nie będzie miał pojęcia o tym, że Kasia z pomocą dawnej przyjaciółki, Anki Sokołowskiej, sfałszowała wynik testu na ojcostwo, żeby Jakub uwierzył, że to nie on, lecz Mariusz jest ojcem dziecka! A tak naprawdę Kasia jest w ciąży z Karskim.

Kasia szantażowana przez laborantkę Ankę w 1896 odcinku "M jak miłość"

Laborantka Anna w 1896 odcinku "M jak miłość" poprosi Kasię o spotkanie, a kiedy do niego dojdzie, zażąda pieniędzy od zakłamanej przyjaciółki. Ponieważ zna tajemnicę Kasi o wyniku badania DNA, "poprosi" ją o przelanie 30 tysięcy euro na jej konto. Skąd tak nagłe żądanie Anki? Będzie chciała wyjechać z córką do Niemiec, by uciec od długów męża hazardzisty. "Pożyczka" na mieszkanie i nowy start za granicą to dla Anki jedyna szansa.

- Mam nóż na gardle. Ty też kiedyś miałaś i ja ci pomogłam...

- Tak, ale dzięki temu nasze rachunki się wyrównały i nie jestem ci nic winna - przypomni Kasi.

- Tak myślisz?

- To mnóstwo pieniędzy... - Kasia nie odmówi, bo będzie wiedziała, że teraz Anka może ja wydać.

Mariusz będzie śledził Kasię w 1896 odcinku "M jak miłość" i zobaczy ją z Anką

Niespodziewanie dołączy do nich Mariusz, który w 1896 odcinku "M jak miłość" będzie śledził Kasię. Wcześniej okłamie go, że idzie do dentysty, a tymczasem zobaczy ją z obcą kobietą. Sanocki od razu wyczuje fałsz w głosie ukochanej i jej zachowaniu.

- I jak będzie? Pomożesz mi z tą sprawą? - Anka nie odpuści nawet przy Mariuszu.

- Tak jasne. Zobaczę, co da się zrobić i zadzwonię... - wykręci się Kasi, która wmówi kochankowi, że chodzi o "zawodową" sprawę.

Mariusz nie uwierzy w kłamstwa Kasi w 1896 odcinku "M jak miłość". Dowie się o szantażu?

Oszukiwany Mariusz w 1896 odcinku "M jak miłość" nie uwierzy w ani jedno słowo Kasi. Szczególnie, że w środku nocy przyłapie ją przy laptopie. Będzie wyraźnie zdenerwowana, kiedy przerwie jej robienie przelewu dla Anki Sokołowskiej.

- Nie możesz spać?

- Nie, wiesz musiałam wypisać receptę pacjentowi. Wyjechał na wakacje i zapomniał leków - Kasia kolejny już raz perfidnie oszuka Mariusza, który tak tego nie zostawi. Na razie jednak nie dowie się o szantażu, któremu jego ukochana uległa ani też o sfałszowanym wyniki testu na ojcostwo.

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" Paulina Lasota uchyliła rąbka tajemnicy, że na tym problemy Kasi z Mariuszem wcale się nie skończą.

- Kasia jest w potrzasku. Nie może powiedzieć Mariuszowi o tym, że jest szantażowana, że ma kłopoty. Jeżeli chcemy budować jakiekolwiek relacje na kłamstwie to życie i tak prędzej czy później to zweryfikuje i będziemy słono płacić - zapowiedziała aktorka.