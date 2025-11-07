M jak miłość, odcinek 1891: Dorota pomoże pobitemu Frankowi. Dostrzeże w nim swoje dziecko? Oto jak zacznie się historia, która poruszy serca - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przeznaczenie połączy Dorotę i Franka w 1891 odcinku "M jak miłość", a wypadek żony Bartka w domu, pobyt w szpitalu i operacja będą dla niej cudownym darem od losu. Zupełnie jakby mieli się spotkać akurat w tym momencie, kiedy Dorota i Bartek chcą adoptować dziecko, a Franek doświadczył okrucieństwa ze strony ojca i niczego bardziej nie potrzebuje jak kochających rodziców. Czy będą nimi właśnie Lisieccy?

Kim jest Franek z "M jak miłość"? Smutna historia pacjenta Anety

Warto przypomnieć, kim jest Franek i jak zaczęła się jego historia "M jak miłość". Kilka miesięcy temu Aneta operowała Franka w klinice Olka. Chłopiec trafił na oddział dziecięcy i omal nie umarł podczas zabiegu. To właśnie Chodakowska uratowała mu życie, ale wówczas nie wiedziała, że na tym jej pomoc Frankowi się nie skończy.

Ostatnio w 1887 odcinku "M jak miłość" Franek znów pojawił się w klinice. Tym razem z poważnym urazem kolana, którego doznał podczas gry w piłkę nożną i w towarzystwie swojego trenera (Michał Wielewicki). Po krótkim badaniu Aneta odkryła, że na ciele chłopca widać ślady pobicia pasem. Od razu postanowiła działać!Wściekła lekarka ruszyła do akcji, pojechała prosto do ojczyma Franka, oskarżając go o pobicie dziecka.

- Widziałam, co mu zrobiłeś, gnoju! Pójdę z tym na policję! - zagroziła Aneta oprawcy Franka.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1891: Jakub zawiezie ciężarną Kasię do lekarza. Mariusz da jej za to popalić i zapowie, że zabije Karskiego - ZDJĘCIA

M jak miłość. Dorota znów w szpitalu! Olek wda się w bójkę w klinice Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość. Dorota i Bartek zostaną rodzicami! Adoptują dziecko i znajdą kupca na dom w Grabinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ojczym Franka w 1891 odcinku "M jak miłość" zaatakuje Anetę i Olka

Po kilku dniach, w 1891 odcinku "M jak miłość", ojczym Franka zjawi się nagle na oddziale i brutalnie zaatakuje Anetę oraz Olka, wyładowując w ten sposób na obojgu swoją wściekłość za to, że Chodakowska nasłała na niego policję. Oczywiście lekarze tak tego nie zostawią! Nie dopuszczą do tego, żeby kat Franka stwarzał dla nich dalej zagrożenie.

Dorota w 1891 odcinku "M jak miłość" dowie się, ile wycierpiał Franek

Historia Franka w 1891 odcinku "M jak miłość" poruszy też Dorotę, która wypatrzy chłopca w klinice i dość szybko się z nim zaprzyjaźni. Dowie się od Anety, jakie trudne doświadczenia ma za sobą Franek, ile wycierpiało to biedne dziecko. Właśnie dlatego milionerka postanowi mu pomóc, żeby nikt więcej go nie skrzywdził.

Więź, która połączy Dorotę i Franka już podczas pierwszych spotkań, kiedy poznają się bliżej w szpitalu, stanie się początkiem nie tylko pięknej przyjaźni. Bo dzięki niemu Dorota poczuje jeszcze silniejszy instynkt macierzyński. Dostrzeże we Franku dziecko, którego tak bardzo pragnie.

Czy Dorota i Bartek w "M jak miłość" adoptują Franka?

A może właśnie on będzie synem Doroty i Bartka? Czy to Franka adoptują Lisieccy? Wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" dopiero na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że dopiero co małżonkowie rozpoczęli kurs dla przyszłych rodziców w ośrodku adopcyjnym, a procedura adopcji dziecka trwa bardzo długo.