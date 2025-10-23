M jak miłość, odcinek 1886: Tajemniczy prezent dla Barbary. To Małgosia go przyśle? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-23 9:38

W 1886 odcinku "M jak miłość" Małgosia da o sobie znać? Kiedy w Grabinie nadejdzie Dzień Matki i Barbara (Teresa Lipowska) od rana będzie dostawała prezenty od swoich dzieci wydarzy się coś niespodziewanego. W domu Mostowiaków zjawi się kurier z pięknym bukietem kwiatów, do którego nie będzie dołączony żadnej liścik. Taki prezent zaskoczy nie tylko seniorkę rodu, ale także Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Od razu w 1886 odcinku "M jak miłość" Barbara pomyśli, że to Małgosia wysłała jej kwiaty. Ale przecież zaginiona córka od tak dawna nie daje żadnego znaku życia... Od kogo zatem będzie ten bukiet? Sprawdź, co już wiadomo.

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dzień Matki w 1886 odcinku "M jak miłość" upłynie pod znakiem radości, spotkań Barbary z niemal całą rodziną. Do Grabiny zjadą wnuki Mostowiakowej z prezentami nie tylko dla ukochanej babci, lecz także dla Marysi. Rodzinny dom wypełni gwar, kiedy Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) oraz Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek) przyjadą w odwiedziny. Zabraknie tylko Basi (Karina Woźniak), która nie wróci do domu z powodu swojego chłopaka, lecz wpadnie na pomysł tej niespodzianki.

Tak Barbara będzie świętowała Dzień Matki w 1886 odcinku "M jak miłość"

O poranku do Barbary w 1886 odcinku "M jak miłość" zadzwoni z Australii jedyny syn Marek (Kacper Kuszewski), który potem przyśle kurierem kwiaty i perłową bransoletkę. Seniorka rodu dostanie też bukiet słoneczników od Marty (Dominika Ostałowska), która wyjechała do Włoch, a Marysia i Artur Rogowski (Robert Moskwa) obdaruję Barbarę kolejnymi upominkami. Żadne z dzieci nie zapomni o Mostowiakowej...

Małgosia nie zapomni o Barbarze w Dniu Matki w 1886 odcinku "M jak miłość"?

Przez cały Dzień Matki w 1886 odcinku "M jak miłość" Barbara będzie myślami przy najmłodszej córce, Małgosi, która od wielu lat nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Zaginęła w USA, po leczeniu w szpitalu psychiatrycznym nie wiadomo, co się dzieje z Małgosią, czy w ogóle jeszcze żyje. Wieczorem w domu w Grabinie jeszcze raz zjawi się kurier z tajemniczym prezentem dla Barbary. Kolejnym bukietem kwiatów. Od Małgosi?

- Ale od kogo to? Nie ma tutaj żadnego bileciku... - zauważy Barbara, która od razu pomyśli, że to Małgosia wysłała kwiaty. 

- Może wizytówka jakaś? - zapyta zaskoczona Marysia. 

- Chyba że... No bo od kogo mogłoby być innego? - stwierdzi seniorka rodu Mostowiaków. - Może to od ciebie Małgosiu... - powie do siebie. 

