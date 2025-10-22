M jak miłość. Błyskawiczny poród Kasi. Dziecko urodzi się za wcześnie? Córka jej i Jakuba już na świecie - ZDJĘCIA

Kiedy poród Kasi w "M jak miłość"? Dziecko urodzi się na początku 2026 roku!

Poród Kasi w jednym z odcinków "M jak miłość" na początku 2026 roku, najpewniej w końcówce stycznia. W serialowej rzeczywistości będzie wtedy końcówka lata, więc ciąża Kasi potrwa 9 miesięcy. Dziecko Kasi i Jakuba urodzi się zgodnie z terminem.

Tylko jak "M jak miłość" w przyszłym roku zakłamana Kasia wyjaśni Mariuszowi, że urodziła "wcześniej"? Bo przecież oszukała kochanka, w którym tygodniu jest w ciąży, kiedy ogłosiła, że spodziewa się jego dziecka. Wszystko po to, żeby Mariusz uwierzył, że to on jest ojcem dziecka. A Jakub dostał sfałszowane wyniki badań DNA, test na ojcostwo, z którego wynika, Kasia zaszła w ciążę z Mariuszem jeszcze podczas trwania ich małżeństwa?

Możemy podejrzewać, że dopiero po porodzie Kasi w "M jak miłość" nie tylko Mariusz, ale i Jakub zaczną łączyć fakty i odkryją, że termin porodu nie odpowiada długości ciąży.

Kasia i Jakub w "M jak miłość" będą mieli córkę, ale Karski się o tym nie dowie?

Przy porodzie Kasi w "M jak miłość" na pewno obecny będzie Mariusz, ale czy pojawi się też Jakub? Póki co tego nie wiadomo, ale Paulina Lasota na swoim profilu na Instagramie opublikowała pierwsze zdjęcie z dzieckiem - córką i napisała do fanów: "A któż to taki?". Oznaczyła też nie tylko Mateusza Mosiewicz, lecz także Krzysztofa Kwiatkowskiego. Dała tym samym znak, że po urodzeniu dziecka kłamstwo Kasi może wreszcie wyjść na jaw.