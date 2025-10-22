M jak miłość, odcinek 1886: Tajemniczy prezent dla Barbary na Dzień Matki. To Małgosia go przyśle? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dzień Matki w 1886 odcinku "M jak miłość" upłynie pod znakiem radości, spotkań Barbary z niemal całą rodziną. Do Grabiny zjadą wnuki Mostowiakowej z prezentami nie tylko dla ukochanej babci, lecz także dla Marysi. Rodzinny dom wypełni gwar, kiedy Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) oraz Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek) przyjadą w odwiedziny. Zabraknie tylko Basi (Karina Woźniak), która nie wróci do domu z powodu swojego chłopaka, lecz wpadnie na pomysł tej niespodzianki.

Tak Barbara będzie świętowała Dzień Matki w 1886 odcinku "M jak miłość"

O poranku do Barbary w 1886 odcinku "M jak miłość" zadzwoni z Australii jedyny syn Marek (Kacper Kuszewski), który potem przyśle kurierem kwiaty i perłową bransoletkę. Seniorka rodu dostanie też bukiet słoneczników od Marty (Dominika Ostałowska), która wyjechała do Włoch, a Marysia i Artur Rogowski (Robert Moskwa) obdaruję Barbarę kolejnymi upominkami. Żadne z dzieci nie zapomni o Mostowiakowej...

Nie przegap: M jak miłość. Błyskawiczny poród Kasi. Dziecko urodzi się za wcześnie? Córka jej i Jakuba już na świecie - ZDJĘCIA

Małgosia nie zapomni o Barbarze w Dniu Matki w 1886 odcinku "M jak miłość"?

Przez cały Dzień Matki w 1886 odcinku "M jak miłość" Barbara będzie myślami przy najmłodszej córce, Małgosi, która od wielu lat nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Zaginęła w USA, po leczeniu w szpitalu psychiatrycznym nie wiadomo, co się dzieje z Małgosią, czy w ogóle jeszcze żyje. Wieczorem w domu w Grabinie jeszcze raz zjawi się kurier z tajemniczym prezentem dla Barbary. Kolejnym bukietem kwiatów. Od Małgosi?

M jak miłość. Odcinek specjalny na 25. urodziny serialu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.