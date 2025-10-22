M jak miłość, odcinek 1886: Bartek nie będzie chciał żyć za pieniądze Doroty. Wymyśli własny biznes, ale nie pozwoli jej się wtrącać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - poniedziałek, 28.102.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1886 odcinku "M jak miłość" staną przed trudnym wyzwaniem. Od spotkania adopcyjnego w domu dziecka w Warszawie będzie zależało, czy nadają się na rodziców. Nic dziwnego, że Dorotę ogarnie strach, że pójdzie im źle i adopcja dziecka nie dojdzie do skutku. Bartek jednak uspokoi żonę, że skoro się kochają, mają piękny dom, oboje są zdrowi i mogą zapewnić dziecku stabilną sytuację finansową, to ośrodek adopcyjny na pewno ich nie odrzuci.

Oto plany Bartka na przyszłość w 1886 odcinku "M jak miłość"! Odrzuci pieniądze Doroty

Właśnie ze względu na adopcję dziecka w 1886 odcinku "M jak miłość" Bartek podzieli się z Dorotą swoimi zawodowymi planami na przyszłość. Bo praca ogrodnika w firmie przyjaciela Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) już mu nie wystarczy. Nie będzie też chciał dużej żyć za pieniądze Doroty, która jest milionerką, dorobiła się pokaźnego majątku, prowadząc tajemnicze biznesy, ale tak naprawdę nigdzie nie pracuje.

Męska duma sprawi, że Lisiecki w 1886 odcinku "M jak miłość" uzna, że jako ojciec musi zadbać o swoją rodzinę, że Dorota nie może utrzymywać i jego i ich dziecka. Podzieli się z żoną pomysłem na założenie własnej firmy.

M jak miłość. Dorota i Bartek zostaną rodzicami! Adoptują dziecko i znajdą kupca na dom w Grabinie

- Ja wiem kochanie, że jesteś zamożna, ale ja nie mogę i nie chcę żyć na twoim garnuszku. Od pewnego czasu chodzi mi po głowie pewien projekt i jestem teraz na niego gotowy. Chcę zbudować profesjonalny zespół, architekci krajobrazu, ogrodnicy, wykonawcy systemów nawadniających i nawierzchni. Profesjonalna firma świadcząca kompleksowe usługi... - To jest bardzo dobry pomysł. Na początku będzie wymagać sporych inwestycji, ale we wszystkim ci pomogę. Obiecuję... - Ale ja nie chcę twojej pomocy finansowej! - Ale przecież mamy pieniądze. O co ci chodzi? - Ty masz. To są twoje pieniądze... Ja chcę zbudować firmę sam. Dla swojej rodziny - Czyli ma się nie wtrącać? Myślałam, że skoro jesteśmy małżeństwem to gramy do jednej bramki i... A zresztą... - Dorota poczuje się zraniona zachowaniem Bartka.

Dorota nie będzie się wtrącać do firmy Bartka w 1886 odcinku "M jak miłość"

Małżeński kryzys nie grozi jednak Lisieckim w 1886 odcinku "M jak miłość", bo Dorota szybko zrozumie, że Bartek ma rację i musi dać mu wolną rękę, żeby się wykazał. Zapewni ukochanego, że może na nią liczyć, ale nie da mu pieniędzy na rozkręcenie firmy.