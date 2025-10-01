M jak miłość, odcinek 1883: Tak Hoffman podejdzie Kingę! Podstępem wprosi się na kawę, a potem stanie się najgorsze - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1883 odcinku "M jak miłość" zboczony Hoffman w końcu osiągnie swój cel i "zaliczy" Kingę! Ale jak do tego dojdzie, skoro chwilę wcześniej Sara (Nadia Smyczek) znajdzie jej półnagie zdjęcia w jego aparcie i postanowi ją przed nim ostrzec? Wszystko przez to, że ojciec jej na to nie pozwoli, gdyż wciąż będzie obok niej tylko po to, aby córka nie zdradziła sąsiadce jego sekretu. A następnie, gdy wyjedzie z Lenką (Olga Cybińska) do Grabiny to będzie już za późno!

A to dlatego, że w 1883 odcinku "M jak miłość" Dariusz wykorzysta nie tylko jej nieobecność, ale i Piotrka, który wyjedzie na konferencję, przez co Kinga zostanie w domu sama! I jak podaje swiatseriali.interia.pl podstępem zdecyduje się wprosić do niej na kawę, zmyślają przy tym niezłą bajeczkę, na którą łatwowierna Zduńska niestety znów da się nabrać...

- Wypiję i uciekam, bo padam na twarz! A jeszcze mam robotę. Rano wsypałem do ekspresu ostatnie ziarno i nie zdążyłem podjechać do sklepu... - okłamie ją Dariusz.

Hoffman dorzuci Kindze narkotyk do kawy w 1883 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1883 odcinku "M jak miłość" Kinga nie wyprosi Dariusza tylko poczęstuje go wspominaną kawą i nie tylko, gdyż dołoży do tego jeszcze ciasto. I w momencie, gdy Zduńska na chwilę spuści wzrok, to Hoffman od razu to wykorzysta i dosypie jej do napoju narkotyk, czego i tym razem żona Piotrka nie zauważy! A co gorsze, też nikt jej już nie powstrzyma przed jego wypiciem, co niestety nie skończy się dobrze!

Wszystko przez to, że w 1883 odcinku "M jak miłość" Zduńska momentalnie gorzej się poczuje i pójdzie się położyć na kanapie w salonie. Tym bardziej, że zacznie jej doskwierać straszliwy ból głowy i stanie się mocno senna, a już po chwili straci i przytomność, co oczywiście napalony na nią Hoffman postanowi wykorzystać!

Zboczony Dariusz zacznie molestować nieprzytomną Zduńską w 1883 odcinku "M jak miłość"!

W 1883 odcinku "M jak miłość" szczęśliwy Dariusz zdejmie okulary i wkroczy do akcji! Zboczony sąsiad położy Kindze rękę na nodze i będzie jechał z nią coraz wyżej. Napalony Hoffman zacznie molestować Zduńską, co już nie ujdzie mu na sucho!

A to dlatego, że w 1883 odcinku "M jak miłość" w domu Zduńskich zjawią się zaalarmowane służby, a zboczeniec trafi w ręce policji, a jego ofiara zostanie oddana w ręce ratowników! Czy to właśnie ona w trakcie się ocknie i wezwie pomoc? A może będzie to zasługa Sary, która opowie o swoich podejrzeniach Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i to właśnie Rogowska ściągnie na miejsce funkcjonariuszy? A może zaskoczy go sam Piotrek? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!