M jak miłość, odcinek 1885: Porażający dramat Kingi po ataku Hoffmana! Nawet Piotrek i Magda jej nie pomogą

"M jak miłość" odcinek 1885 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1885 odcinku "M jak miłość" Magda i Piotrek zaczną na poważnie martwić się o Kingę, która po ataku Hoffmana znów zacznie mieć ataki paniki! I nic dziwnego, gdyż przecież jeszcze przed nim u Zduńskiej początkowo we śnie, ale później i w rzeczywistości po przyjeździe Darka do siedliska, wystąpił epizod nagłego lęku, któremu towarzyszyły zawroty głowy, potliwość i strach przed tym, że stanie się coś złego.

I niestety to będzie mieć miejsce w 1883 odcinku "M jak miłość", gdy Piotrek wyjdzie w delegację, a Kinga zostanie sama w domu na Deszczowej, co zboczony Darek postanowi wykorzystać! Zdradzamy, że tego dnia Hoffman wprosi się do sąsiadki na kawę, do której znów dosypie narkotyk i niestety tym razem Zduńska go zażyje. I wówczas momentalnie odleci, a napalony Hoffman zacznie ją molestować.

Kinga znów zacznie mieć ataki paniki w 1885 odcinku "M jak miłość"!

I choć w 1885 odcinku "M jak miłość" z jego strony już nic nie będzie Kindze zagrażać, gdyż Dariusz zostanie zatrzymany na gorącym uczynku i trafi w ręce policji, a jej pierwszej pomocy udzielą wezwani na miejsce ratownicy medyczni, to jednak skutki ataku Hoffmana pozostaną ze Zduńską na dłużej! I mimo iż fizycznie żona Piotrka już dojdzie do siebie, to jednak jej psychika pozostawi wiele do życzenia, gdyż i tak wrócą do niej ataki paniki!

A Piotrek i Magda w 1885 odcinku "M jak miłość" nie będą w stanie jej z nimi pomóc, przez co ponownie zaczną się o nią mocno niepokoić. Tak samo jak Sara (Nadia Smyczek), która zacznie mieć wyrzuty sumienia, że w porę nie zdąży jej ostrzec przed swoim napalonym ojcem. Mimo tego, iż przecież znajdzie jej półnagie zdjęcia w jego aparcie, to jednak nie zdąży na czas, przez co dojdzie do najgorszego. Ale mimo tego, Kinga poprosi ją, aby nie obwiniała się o błędy ojca!

To jeszcze nie koniec problemów Zduńskiej w 1885 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem w 1885 odcinku "M jak miłość" Zduńska jednak stanie na nogi po ataku napalonego Hoffmana? A może po spotkaniu z Sarą pogrąży się w jeszcze większym dramacie, gdyż przypomni jej się to, co najgorsze? A może wręcz przeciwnie doda jej to siły?

Tym bardziej, że w 1885 odcinku "M jak miłość" do Kingi dotrze jeszcze jedna wiadomość, ale tym razem pozytywna! Przynajmniej tak będzie się wydawać Magdzie, która jej ją przekaże. A mianowicie o tym, że pewien darczyńca chce mocno wesprzeć ich fundację. Tyle tylko, że nie będzie świadoma tego, że będzie on powiązany z Błażejem Święckim (Adrian Budakow), bratem aresztowanego Kazimierza (Artur Paczesny)! Czy właśnie to niebezpieczeństwo wyczuje Zduńska i tym razem to ona zdoła ostrzec Budzyńską? Przekonamy się już niebawem!

M jak miłość. Dominik przesłuchany przez policję! Zakpi z Natalki i Karskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.