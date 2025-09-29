M jak miłość, odcinek 1882: Sara znajdzie w aparacie Hoffmana zdjęcia Kingi. Nie zdąży ostrzec jej przed ojcem zboczeńcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1882 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Chora obsesja Hoffmana na punkcie Kingi przestanie być tajemnicą w 1882 odcinku "M jak miłość". W przerażających okolicznościach wyjdzie na jaw, że zwyrodnialec Darek od dłuższego czasu obserwuje Kingę przez okno swojej sypialni, robi jej rozebrane zdjęcia, wyczekuje dogodny moment, by fotografować Zduńską, która zdejmuje ubrania przy oknie, nie podejrzewając nawet, że jest na celowniku sąsiada.

Lenka zobaczy jak Hoffman wyżywa się na Sarze w 1882 odcinku "M jak miłość"

Najpierw w domu Hoffmana w 1882 odcinku "M jak miłość" rozegrają się wstrząsające sceny z udziałem jego córki! Nieobliczalny Darek wyżyje się na Sarze, kiedy zobaczy jaki strój kąpielowy nastolatka chce założyć na basen. Jak podaje światseriali.interia.pl potwór zarzuci córce, że jest żałosna, że sama jest sobie winna, bo to jak się ubiera wpływa na to, że nikt nie traktuje jej z szacunkiem. Świadkiem awantury, którą Hoffman urządzi Sarze stanie się Lenka Zduńska (Olga Cybińska).

W ten sposób w 1882 odcinku "M jak miłość" córka Kingi i Piotrka (Marcin Mroczek) przekona się, że przyjaciółka nie kłamała, kiedy żaliła jej się, że ma ojca potwora, że nienawidzi go za to, że ją wyzywa od najgorszych, pogardza nią, choć jest jego jedynym dzieckiem.

Sara w 1882 odcinku "M jak miłość" nie zgłosi nikomu, jak podle traktuje ją ojciec

Mimo że Lenka w 1882 odcinku "M jak miłość" spróbuje przekonać Sarę, że powinna zgłosić przemoc psychiczną ze strony ojca, to córka Darka nie będzie chciała nikomu o tym powiedzieć. Zastraszana Sara nie poszuka specjalistycznej pomocy bojąc się, że Hoffman zrobi z niej wariatkę. Tak jak z matki Sary, która uciekła od Darka.

- Jak ja go nienawidzę. Teraz będzie się na mnie odgrywał. Jest wściekły, że słyszałaś, jaki potrafi być wredny i złośliwy... - wyżali Sara. - Słuchaj, ja tego tak nie zostawię! Albo coś z tym zrobisz, komuś o tym powiesz, albo ja to załatwię! - Lenka nie zostawi Sary bez pomocy. - Ani się waż! Bo już nigdy się do ciebie nie odezwę! - zagrozi jej córka Hoffmana. - Pogadaj z naszą wychowawczynią. Albo ze szkolną psycholog... - Tak? Żeby zadzwoniły do mojego ojca? A on sprzeda im bajeczkę o niezrównoważonej psychicznie nastolatce... Będzie grał troskliwego tatusia, a ze mnie zrobi potwora! Ty nawet nie wiesz, jak on potrafi dowalić... Powie tylko jedno słowo i czujesz się, jak jakiś robak, wielkie nic, zero! - To może porozmawiaj z moją mamą... Ona też pracowała kiedyś jako psycholog i na pewno... - Nie i koniec tematu! Nie chcę o tym więcej gadać! - zakończy rozmowę Sara.

Sara zobaczy w aparacie Hoffmana rozebrane zdjęcia Kingi w 1882 odcinku "M jak miłość"

W finale 1882 odcinka "M jak miłość" Sara zobaczy w aparacie ojca rozebrane zdjęcia Kingi. Tak domyśli się, że Hoffman ma obsesję na punkcie Zduńskiej, że może zrobić sąsiadce krzywdę. Postanowi ostrzec matkę Lenki, ale nie zdąży. Następnego dnia Sara wyjedzie z Lenką do Grabiny. Nie będzie miała pojęcia, że Darek już zaplanował kolejny atak na Kingę, wykorzystując fakt, że Piotrek wyjedzie i zostawi żonę samą w domu.