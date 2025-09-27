M jak miłość, odcinek 1885: Franka i Paweł będą musieli ratować małżeństwo! Dojdzie do kolejnego kryzysu

"M jak miłość" odcinek 1885 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1885 odcinku "M jak miłość" u Jędrzeja i Haneczki wybuchnie kolejny poważny kryzys, z którym małżonkowie znów nie będą sobie w stanie poradzić. Tym bardziej, że ponownie nie pozwolą na to ich góralskie temperamenty! Ale o co pójdzie im tym razem?

Tego w 1885 odcinku "M jak miłość" oczywiście dowiedzą się Franka z Pawłem, do których małżonkowie kolejny raz udadzą się po pomoc! Szczególnie, że sami nie znajdą rozwiązania, przez co znów konieczna okaże się interwencja Zduńskich!

O co tym razem pokłócą się Jędrzej z Haneczką w 1885 odcinku "M jak miłość"?

Oczywiście, w 1885 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł ponownie nie zostawią ich w potrzebie i im pomogą, tak samo jak oni wcześniej, gdy i ich dopadł kryzys, bo Zduński żył w przekonaniu, że jego żona urodzi dziecko jego brata Piotrka (Marcin Mroczek). Ale na szczęście, to nieporozumienie udało się wyjaśnić, a małżonkowie do siebie wrócili. A teraz nadejdzie czas, aby odwdzięczyć się za to Jędrzejowi i Haneczce.

I to również nie pierwszy raz, gdyż przecież Zduńscy już ratowali ich małżeństwo, gdy wyszła na jaw "niewierność" Gutowskiego, który nie wyzbył się swojej słabości do pięknych kobiet. Do tego stopnia, że podrywał nawet Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Czyżby w 1885 odcinku "M jak miłość" kolejny kryzys w ich małżeństwie także wybuchł z tego powodu?

Czy Zduńskim ponownie uda się rozwiązać kryzys w małżeństwie Gutowskich w 1885 odcinku "M jak miłość"?

I czy w 1885 odcinku "M jak miłość" Zduńskim ponownie uda się uratować małżeństwo Haneczki i Jędrzeja? A może tym razem wszystko zakończy się jedną wielką klapą i już nie będzie czego scalać?

Szczególnie, że przecież Franka i Paweł będą świeżo po makabrycznym wypadku, a na męża góralki będą czekały jeszcze konsekwencje po pobiciu jego sprawcy Dominika Walata (Bartosz Surówka). Czy zatem w tej sytuacji Zduńscy będą w stanie skupić się i na problemach górali? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w 1885 odcinku "M jak miłość"!