M jak miłość, odcinek 1878: Córka zmarłej ukochanej Artura zadzwoni do niego z ważną prośbą. Niemka Agnes nie powie mu całej prawdy o sobie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przeszłość Artura Rogowskiego dopadnie go w 1878 odcinku "M jak miłość", kiedy powrócą wspomnienia związane z Elsą Meyer. To właśnie ona była miłością Artura podczas studiów w Hamburgu. Zakochał się w niemieckiej lekarce na długo zanim poznał Marysię. Ich związek rozpadł się, bo Rogowski nie był wówczas gotowy na poważną relację. Przez wiele lat Artur nie wiedział, co się dzieje z Elsą. Aż ostatnio przyjaciel Marek (Tomasz Tarczyński) przekazał mu smutną wiadomość o śmierci Elsy w wypadku w Niemczech.

Tak w 1878 odcinku "M jak miłość" Artur dowie się, że Elsa miała córkę

W 1878 odcinku "M jak miłość" Artur znów spotka się z Markiem, który przyjdzie do Grabiny i wyjawi mu że Elsa miała córkę o imieniu Agnes (w tej roli Amanda Mincewicz). To będzie dla Rogowskiego jak grom z jasnego nieba. Nie miał pojęcia, że była ukochana z czasów studiów była w ciąży i urodziła dziecko. Nie widział się z Elsą od czasu ich rozstania. Wiedział tylko, że ona gdzieś wyjechała.

M jak miłość ZWIASTUN. Paweł pobije Dominika Walata! Będzie miał kłopoty przez sprawcę wypadku

- Cały czas myślę o tym wypadku Elsy... Coś strasznego. A wiesz, że ona miała córkę? - zacznie Marek. - Nie, nie wiedziałem... - Agnes... Też jest lekarką. Poznałem ją ostatnio w Niemczech na sympozjum. Jest taka podobna do matki... Kto wie, jakby się ułożyło jakbyście się z Elsą nie rozeszli... - przyjaciel Artura zacznie snuć domysły, "co by było gdyby". - Tak... Ja byłem wtedy za młody. Nie byłem gotowy na poważny związek. Sam się dziwię, że wszystko się potem tak potoczyło, że dzisiaj jestem najszczęśliwym człowiekiem na świecie. Ale wtedy byłem niedojrzałym gnojkiem. Taka jest prawda... I chciałabym ją za to przeprosić, ale... - Ja myślę, że ona ci przebaczyła. Raczej nie miała do ciebie żalu. Była pogodną dziewczyną, wspaniałą lekarką. I bardzo dobrym człowiekiem... - Jeszcze mnie dobijaj... - zakończy Rogowski.

Artur znajdzie stare zdjęcie Elsy w 1878 odcinku "M jak miłość"

Po rozmowie o córce Elsy w 1878 odcinku "M jak miłość" Artur znajdzie stare zdjęcie dawnej ukochanej z dedykacją dla niego - "Dla mojej wielkiej miłości, Elsa".

Kolejny telefon Agnes do Rogowskiego w 1878 odcinku "M jak miłość"

A późnym wieczorem do Rogowskiego zadzwoni Agnes. Chociaż się nie przedstawi, nie powie kim jest, to zwróci się do niego z ważną prośbą. Mąż Marysi nie pozna głosu mówiącej po polsku, ale z niemieckim akcentem córki Elsy. Domyśli się jednak, że to ona dzwoniła do niego kilka razy z Niemiec, ale były to głuche telefony.