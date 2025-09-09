M jak miłość, odcinek 1873: Dziwny telefon do Rogowskiego z Niemiec po śmierci ukochanej Elsy! Nie rozpozna głosu córki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czy to córka zmarłej Elsy w 1873 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Artura w dniu, w którym Rogowski od przyjaciela Marka (Tomasz Traczyński) dowie się, że ich wspólna znajoma ze studiów w Hamburgu dwa tygodnie temu zginęła w wypadku? Oczywiście mąż Marysi nie będzie miał pojęcia, kto spróbuje się z nim skontaktować późnym wieczorem? Numer telefonu z Niemiec będzie dla niego kompletnie nieznany. Tak jak głos kobiety, którą usłyszy.

To córka zmarłej Elsy zadzwoni do Artura Rogowskiego w 1873 odcinku "M jak miłość"

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Rozwód, ślub, potworny wypadek i nowy bohaterowie

- Chyba pomyłka jakaś... - za pierwszym razem połączenie zostanie przerwane. - No nie wierzę... - powie Artur do Marysi, kiedy numer z Niemiec znów się wyświetli.

- Halo? Czy rozmawiam z panem Rogowskim? - zapyta po niemiecku córka zmarłej Elsy.

- Tak, to ja... - potwierdzi Artur, lecz kobieta od razu się rozłączy.

- Nie mam pojęcia, nawet nie zdążyłem zapytać, kto to i się rozłączyło... - stwierdzi Rogowski.

- Jak coś ważnego to jeszcze raz zadzwoni... - uzna Marysia.

- Wyłączam telefon i idziemy spać!

Śmierć Elsy w 1873 odcinku "M jak miłość" wpłynie na życie Rogowskich

W tym momencie Marysia w 1873 odcinku "M jak miłość" pośle Arturowi zagadkowe spojrzenie. Nie da jej spokoju śmierć Elsy i to, co łączyło z nią jej męża. Dlaczego przez tyle lat Artur ani raz nie wspomniał o niemieckiej lekarce, którą kochał na studiach? Rogowscy nie będą mieli pojęcia, że historia z przeszłości wpłynie na ich dalsze życie i zniszczy spokój panujący w domu w Grabinie.

- Wokół Rogowskiego zaczną się dziać rzeczy dziwne. Bo umówmy się głuche telefony o porach późno wieczorowych, właściwie to nawet nocnych, to nie jest normalne... Albo to może jakieś duchy przeszłości - ujawnił Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość". - W życiu Artura Rogowskiego pojawi się nowa osoba, Agnes, której do tej pory nie znał, ale która najprawdopodobniej odmieni jego życie na zawsze... - dodała Amanda Mincewicz, która niebawem pojawi się w "M jak miłość" w roli Agnes, córki zmarłej Elsy.

Niemka Agnes przyjedzie do Grabiny w 1878 odcinku "M jak miłość"

Już w 1878 odcinku "M jak miłość" Agnes stanie w drzwiach domu Mostowiaków w Grabinie, szukając Artura. Wizyta Niemki wywoła szok Marysi i Barbary (Teresa Lipowska).

- Chciałam poznać osobę, w której moja mama była tak bardzo zakochana... - wyjaśni Agnes równie zaskoczonemu Rogowskiemu.