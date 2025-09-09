M jak miłość, odcinek 1873: Dziwny telefon do Rogowskiego z Niemiec po śmierci ukochanej Elsy! Nie rozpozna głosu córki - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-09 14:11

W 1873 odcinku "M jak miłość" Artur Rogowski (Robert Moskwa) dowie się o śmierci byłej ukochanej z czasów studiów, lekarki z Niemiec, Elsy Meyer, której nie wiedział od lat. Nagłe odejście dawnej dziewczyny mocno poruszy męża Marysi (Małgorzata Pieńkowska), który dopiero teraz przyzna się, kim była dla niego Elsa. Spokój Rogowskich zburzy nie tylko ta śmierć, ale także dziwny telefon, który Artur w 1873 odcinku "M jak miłość" odbierze późnym wieczorem. Nie rozpozna głosu córki Elsy, bo nigdy jej nie poznał, ale Agnes (Amanda Mincewicz) da o sobie znać. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czy to córka zmarłej Elsy w 1873 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Artura w dniu, w którym Rogowski od przyjaciela Marka (Tomasz Traczyński) dowie się, że ich wspólna znajoma ze studiów w Hamburgu dwa tygodnie temu zginęła w wypadku? Oczywiście mąż Marysi nie będzie miał pojęcia, kto spróbuje się z nim skontaktować późnym wieczorem? Numer telefonu z Niemiec będzie dla niego kompletnie nieznany. Tak jak głos kobiety, którą usłyszy. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1878: Córka ukochanej Artura wkroczy do życia Rogowskich. Agnes z Niemiec przyjedzie do Grabiny - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

To córka zmarłej Elsy zadzwoni do Artura Rogowskiego w 1873 odcinku "M jak miłość"

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Rozwód, ślub, potworny wypadek i nowy bohaterowie
Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1873: Rozpacz Doroty w szpitalu. Odbierze z Bartkiem wyni…

- Chyba pomyłka jakaś... - za pierwszym razem połączenie zostanie przerwane. - No nie wierzę... - powie Artur do Marysi, kiedy numer z Niemiec znów się wyświetli. 

- Halo? Czy rozmawiam z panem Rogowskim? - zapyta po niemiecku córka zmarłej Elsy. 

- Tak, to ja... - potwierdzi Artur, lecz kobieta od razu się rozłączy. 

- Nie mam pojęcia, nawet nie zdążyłem zapytać, kto to i się rozłączyło... - stwierdzi Rogowski. 

- Jak coś ważnego to jeszcze raz zadzwoni... - uzna Marysia. 

- Wyłączam telefon i idziemy spać!

Śmierć Elsy w 1873 odcinku "M jak miłość" wpłynie na życie Rogowskich

W tym momencie Marysia w 1873 odcinku "M jak miłość" pośle Arturowi zagadkowe spojrzenie. Nie da jej spokoju śmierć Elsy i to, co łączyło z nią jej męża. Dlaczego przez tyle lat Artur ani raz nie wspomniał o niemieckiej lekarce, którą kochał na studiach? Rogowscy nie będą mieli pojęcia, że historia z przeszłości wpłynie na ich dalsze życie i zniszczy spokój panujący w domu w Grabinie. 

- Wokół Rogowskiego zaczną się dziać rzeczy dziwne. Bo umówmy się głuche telefony o porach późno wieczorowych, właściwie to nawet nocnych, to nie jest normalne... Albo to może jakieś duchy przeszłości - ujawnił Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość". 

- W życiu Artura Rogowskiego pojawi się nowa osoba, Agnes, której do tej pory nie znał, ale która najprawdopodobniej odmieni jego życie na zawsze... - dodała Amanda Mincewicz, która niebawem pojawi się w "M jak miłość" w roli Agnes, córki zmarłej Elsy. 

Niemka Agnes przyjedzie do Grabiny w 1878 odcinku "M jak miłość"

Już w 1878 odcinku "M jak miłość" Agnes stanie w drzwiach domu Mostowiaków w Grabinie, szukając Artura. Wizyta Niemki wywoła szok Marysi i  Barbary (Teresa Lipowska). 

- Chciałam poznać osobę, w której moja mama była tak bardzo zakochana... - wyjaśni Agnes równie zaskoczonemu Rogowskiemu. 

M jak miłość, odcinek 1873: Dziwny telefon do Artura z Niemiec po śmierci ukochanej Elsy! Nie rozpozna głosu córki - ZDJĘCIA
22 zdjęcia
Polska na ucho
Pieskie życie
Polska na ucho
Mediateka.pl