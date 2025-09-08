M jak miłość, odcinek 1873: Tak Marysia zareaguje na śmierć ukochanej Artura! Nigdy nie mówił jej, kim była Elsa - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1873 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) przekona się, jak niewiele wie o przeszłości Artura (Robert Moskwa), czasach studenckich Rogowskiego i dawnej miłości. Kiedy do Grabiny dotrze smutna wiadomość o śmierci Elsy Meyer, lekarki z Niemiec, z którą Artur był dna studiach, dla Marysi stanie się jasne, że to wcale nie był przelotny związek męża. Reakcja Marysi na śmierć Elsy w 1873 odcinku "M jak miłość" nie umknie uwadze Rogowskiego, który dopiero teraz wyzna żonie, co ich łączyło i kim dla niego była zmarła lekarka. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.