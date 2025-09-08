M jak miłość, odcinek 1873: Tak Marysia zareaguje na śmierć ukochanej Artura! Nigdy nie mówił jej, kim była Elsa - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Spokój Rogowskich w 1873 odcinku "M jak miłość" zburzy wiadomość o nagłej, tragicznej śmierci dawnej znajomej Artura ze studiów w Hamburgu. W jednej chwili w domu Mostowiaków w Grabinie zapanuje żałoba. Mąż Marysi nie będzie w stanie ukryć, jak śmierć Elsy Meyer mocno go poruszy. To przyjaciel Artur, kardiolog Marek (Tomasz Traczyński), który przyjedzie na wieś z wizytą do małej Dorotki (Klara Madeńska), córki Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), przekaże złe wieści Rogowskim.
Tak w 1873 odcinku "M jak miłość" Marysia i Artur dowiedzą się o śmierci Elsy
- Wiesz, że niedawno rozmawiałem z Karlem z naszej grupy stażowej... - zacznie Marek.
- Z Karlem?
- Nie pamiętasz Karla? A Elsę Mayer?
- Ależ oczywiście, naturalnie... Elsa... Świetna lekarka... - Artur zamyśli się przez chwilę, a Marysia od razu to zauważy.
- To prawda. A wyobraź sobie, że nie żyje... Dwa tygodnie temu zginęła w wypadku. Byłem w szoku, jak się o tym dowiedziałem. Naprawdę w szoku...
- Co ty mówisz? - zapyta z niedowierzaniem Rogowski.
Marysia w 1873 odcinku "M jak miłość" zapyta Artura, kim dla niego była Elsa
Wiadomość o śmierci Elsy przybije Artura do tego stopnia, że w 1873 odcinku "M jak miłość" Marysia jeszcze bardziej czujnie zacznie się przyglądać mężowi. Wreszcie nie wytrzyma i zada mu pytanie o zmarłą lekarkę, kim była Elsa i co ich łączyło na stażu studenckim w Hamburgu.
- Artur, kim była ta Elsa?
- Elsa była cudowną dziewczyną. Z fantastycznym poczuciem humoru i już wtedy zapowiadała się na naprawdę świetną lekarkę. Szkoda...
- Ale kim była dla ciebie?
- To jest nieprawdopodobne. Jak ty to wyczuwasz? Byliśmy ze sobą parę miesięcy, ale potem musiała nagle wyjechać. Kontakt się urwał. I koniec historii. Po prostu już wtedy wiedziałem, że gdzieś w odległej przyszłości czeka na mnie ta prawdziwa, wielka, jedyna miłość...
- No tak...
- Ale tak już na poważnie to, kiedy dowiedziałem się o śmierci Elsy, to zrobiło mi się tak potwornie przykro, bo to był dobry człowiek... Jakoś tak nie mogę się pogodzić z tym, że co, że już jej nie ma... Życie... - zakończy Artur.
Dziwny telefon córki Elsy do Artura do 1873 odcinku "M jak miłość"
Na tym jednak nie koniec, bo w finale 1873 odcinka "M jak miłość" Rogowski odbierze telefon z Niemiec. W słuchawce usłyszy głos mówiącej po niemiecku kobiety, która od razu się rozłączy. Nie będzie wiedział, że zadzwoni do niego córka zmarłej Elsy, Agnes, która niedługo potem przyjedzie do Grabiny.