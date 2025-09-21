M jak miłość, odcinek 1881: Domniemana córka Rogowskiego przekaże mu listy od zmarłej Elsy. Tak wpadnie na trop ojcostwa - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-09-21 12:14

W 1881 odcinku „M jak miłość” do Grabiny przyjedzie niespodziewany gość, Agnes Rotke (Amanda Mincewicz), tajemnicza kobieta, która ma powiązania z przeszłością Artura Rogowskiego (Robert Moskwa). Jej wizyta wywoła spore zamieszanie, a lekarz nie spodziewa się, że pod jej pozorną uprzejmością kryje się osobista misja. Agnes przywiezie listy od swojej zmarłej matki, które mogą zmienić wszystko w życiu Rogowskiego. Powie także, że Artur to prawdopodobnie jej biologiczny tata... A przynajmniej tak podejrzewa! Sprawdź, co się wydarzy.

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025,o godz. 20.55 w TVP2

Agnes Rotke to córka Elsy, dawnej miłości Artura (Robert Moskwa). Widzowie pamiętają zapewne, że po wakacjach Rogowski dowiedział się od kolegi Marka (Tomasz Traczyński), że Elsa mieszkająca w Niemczech miała tragiczny wypadek i zmarła. Teraz córka zmarłej postanowi osobiście spotkać się z lekarzem. Sama przyzna, że to nie jest rozmowa na telefon. 

Przyjazd Agnes do Grabiny w 1881 odcinku "M jak miłość"

Gdy Agnes pojawi się w domu Mostowiaków, jej wejście od progu wzbudzi konsternację.

- Dzień dobry. Było otwarte, więc weszłam, bo chyba nie słyszałyście panie pukania… – cytuje portal światseriali.interia.pl. Dziewczyna będzie szukać Rogowskiego. – Szukam doktora Rogowskiego! – doda stanowczo. Artur od razu zorientuje się, że to ona dzwoniła do niego z obcego numeru telefonu. 

- Więc to pani do mnie dzwoniła? - pomyśli na głos Artur. 

Portal światseriali.interia.pl relacjonuje, że Agnes przyniesie listy, które znalazła po śmierci matki. To wiadomości skierowane do Rogowskiego sprzed lat.

Zrozumiałam, że byliście kiedyś ze sobą bardzo blisko. Pomyślałam, że może chciałby pan te listy przeczytać – wyjaśni młoda kobieta. Artur będzie wyraźnie poruszony, ale zachowa czujność.

- I specjalnie dlatego przyjechała pani do Polski? - zdziwi się mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska).

Agnes to córka Artura Rogowskiego? 

Jednak przyczyna wizyty Agnes nie kończy się na przekazaniu listów.

– Byłam ciekawa, kim jest mężczyzna, w którym moja mama była tak zakochana. Chciałam pana poznać – wyzna. Widzowie dowiadują się, że kobieta podejrzewa, iż Artur może być jej biologicznym ojcem, choć nie mówi tego wprost. To zwiastuje emocjonującą konfrontację i nowe napięcie w rodzinie Mostowiaków.

Nie wiadomo jeszcze, jak Artur i Marysia poradzą sobie z tą niespodziewaną sytuacją. Fani serialu z pewnością będą śledzić każdy ruch Agnes, zastanawiając się, czy prawda o ojcostwie w końcu wyjdzie na jaw.

