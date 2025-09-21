M jak miłość, odcinek 1881: Domniemana córka Rogowskiego przekaże mu listy od zmarłej Elsy. Tak wpadnie na trop ojcostwa - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025,o godz. 20.55 w TVP2

Agnes Rotke to córka Elsy, dawnej miłości Artura (Robert Moskwa). Widzowie pamiętają zapewne, że po wakacjach Rogowski dowiedział się od kolegi Marka (Tomasz Traczyński), że Elsa mieszkająca w Niemczech miała tragiczny wypadek i zmarła. Teraz córka zmarłej postanowi osobiście spotkać się z lekarzem. Sama przyzna, że to nie jest rozmowa na telefon.

Przyjazd Agnes do Grabiny w 1881 odcinku "M jak miłość"

Gdy Agnes pojawi się w domu Mostowiaków, jej wejście od progu wzbudzi konsternację.

- Dzień dobry. Było otwarte, więc weszłam, bo chyba nie słyszałyście panie pukania… – cytuje portal światseriali.interia.pl. Dziewczyna będzie szukać Rogowskiego. – Szukam doktora Rogowskiego! – doda stanowczo. Artur od razu zorientuje się, że to ona dzwoniła do niego z obcego numeru telefonu.

- Więc to pani do mnie dzwoniła? - pomyśli na głos Artur.

Portal światseriali.interia.pl relacjonuje, że Agnes przyniesie listy, które znalazła po śmierci matki. To wiadomości skierowane do Rogowskiego sprzed lat.

– Zrozumiałam, że byliście kiedyś ze sobą bardzo blisko. Pomyślałam, że może chciałby pan te listy przeczytać – wyjaśni młoda kobieta. Artur będzie wyraźnie poruszony, ale zachowa czujność.

- I specjalnie dlatego przyjechała pani do Polski? - zdziwi się mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska).

Agnes to córka Artura Rogowskiego?

Jednak przyczyna wizyty Agnes nie kończy się na przekazaniu listów.

– Byłam ciekawa, kim jest mężczyzna, w którym moja mama była tak zakochana. Chciałam pana poznać – wyzna. Widzowie dowiadują się, że kobieta podejrzewa, iż Artur może być jej biologicznym ojcem, choć nie mówi tego wprost. To zwiastuje emocjonującą konfrontację i nowe napięcie w rodzinie Mostowiaków.

Nie wiadomo jeszcze, jak Artur i Marysia poradzą sobie z tą niespodziewaną sytuacją. Fani serialu z pewnością będą śledzić każdy ruch Agnes, zastanawiając się, czy prawda o ojcostwie w końcu wyjdzie na jaw.