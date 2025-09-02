M jak miłość, odcinek 1877: Julia w ciąży z Dimą! Straciła dziecko Andrzeja i była bezpłodna, ale teraz stanie się cud - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1877 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1877 odcinku "M jak miłość" stanie się prawdziwy cud, gdy Julia odkryje, że jest w ciąży! Tym bardziej, że przecież po poronieniu i utracie dziecka Andrzeja, lekarze stwierdzi, że jego była kochanka jest bezpłodna i już nigdy nie zajdzie w ciążę, co Malicka mocno przeżyła.

Do tego stopnia, iż próbowała nawet odebrać sobie życie, gdyż wówczas już nie widziała w nim sensu, bo ogromnie pragnęła zostać matką, a wtedy już wiedziała, że nie może. Ale na szczęście, nie umarła, gdyż w ostatniej chwili uratował ją Budzyński. A z czasem i ona pogodziła się ze swoim losem w "M jak miłość".

Julka jednak nie okaże się bezpłodna w 1877 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że ten w 1877 odcinku "M jak miłość" znów splata jej figla, gdy wcześniejsza diagnoza lekarzy okaże się błędna, bo Julia jednak zajdzie w ciążę! Szczególnie, że wynik USG, na które wybierze się wspólnie ze swoją przyjaciółką Sylwią (Hanna Turnau) nie skłamie i potwierdzi, że Malicka znów spodziewa się dziecka!

I to w 1877 odcinku "M jak miłość" będzie dla niej naprawdę ogromnym szokiem! Szczególnie, że długo oswajała się z tym, że nie urodzi własnego dziecka i być może właśnie z tego względu tak bardzo pokochała Nadię, córkę Dimy, którą zaczęła traktować jak własną córkę. A to dlatego, że była świadoma, że sama nie zajdzie już w ciążę i nie urodzi własnego potomka. Ale aż do teraz!

Dima ucieszy się z ciąży Julii w 1877 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że w 1877 odcinku "M jak miłość" ciąża Julii stanie się faktem. I wówczas Malickiej pozostanie jeszcze tylko poinformowanie o wszystkim Dimy, który przecież będzie już biologicznym ojcem swojej córki Nadii, ze swojego małżeństwa ze zmarłą żoną Oleną. A teraz będzie miał kolejne dziecko w drodze, ale już z inną kobietą. Jak to zareaguje?

Na szczęście, ku obawom Julii w 1877 odcinku "M jak miłość" dobrze, bo Dima nawet nie będzie w stanie ukryć swojego wzruszenia! Ukrainiec ogromnie ucieszy się z ciąży Malickiej i ich wspólnego dziecka, które będzie przypieczętowaniem ich związku. I wówczas prawniczka będzie mogła odetchnąć z ulgą, gdyż nie dość, że w końcu zajdzie w tak upragnioną kiedyś przez siebie ciążę, to jeszcze wreszcie u boku mężczyzny, który będzie ją kochał i ucieszy się z radosnej nowiny.