M jak miłość. Nadia uratuje Magdę! Dzięki niej ostatecznie uwolni się od Święcickiego?

Święcicki w końcu pójdzie siedzieć w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach koszmar Magdy wreszcie się skończy! A wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl sąd uzna Święcickiego winnym zarzucanym mu czynom i wymierzy mu karę 4 lat pozbawienia wolności! I choć Kazimierza będzie bronił 1 z najlepszych prawników w mieście, a prywatnie zaufany człowiek jego własnego brata, to jednak nie uda mu się ocalić go przed odsiadką.

I w ten sposób nieobliczalny sąsiad Budzyńskich pójdzie siedzieć, a oni w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w końcu odzyskają spokój i będą mogli spać spokojnie. I to nie bez przyczyny!

- Czuję, że w końcu mogę odetchnąć pełną piersią, poczuć się we własnym domu po prostu bezpiecznie - wyzna Magda.

- Najwyższy czas... - przyzna Andrzej.

Talizman Nadii przyniesie Magdzie szczęście w następnym sezonie "M jak miłość"

W tym momencie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Andrzej zauważy, że Magda ściska w ręku maskotkę z włóczki i od razu ją o nią zapyta. Tym bardziej, że zupełnie nie będzie jej kojarzył!

A to dlatego, że będzie ona specjalnym talizmanem Nadii, który tuż przed rozprawą dziewczynka przekaże Budzyńskiej, aby i jej przyniósł szczęście. I na szczęście w końcu tak się stanie, gdyż w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i do małżonków wreszcie się ono uśmiechnie!

- A to co? - zainteresuje się Budzyński.

- Mój talizman od Nadii. Miał mi przynieść szczęście... - wyjaśni mu żona.

- I przyniósł - skwituje jej mąż i będzie miał rację!

Przybrana córka nie zniknie z życia Magdy w odcinkach "M jak miłość" jesienią

I zdradzamy, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach nie będzie się on tyczył wyłącznie sprawy Święcickiego, ale także i samej Ukrainki, o którą Budzyńska zacznie być strasznie zazdrosna! A to dlatego, że jej przybrana córka zacznie się świetnie dogadywać i z Julią (Marta Chodorowska), przez co Magda poczuje, że ją traci!

Ale na szczęście, w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej tak się nie stanie, gdyż Julia zapewni ją, że wcale nie chce zająć jej miejsca, a Nadia wciąż pyta tylko o nią, gdyż dla niej to ona będzie najważniejsza! I Malicka nigdy tego nie zmieni, a nawet nie będzie próbować. A zatem talizman dziewczynki sprawdzi się i w tej sprawie!